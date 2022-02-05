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Kahkaha attığı sırada boğazına kürdan kaçtı
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Kahkaha attığı sırada boğazına kürdan kaçtı

Adana'da gittikleri restoranda yemek beklerken arkadaşının yaptığı espriye kahkaha atan Ali Ekin Ünlüsoy’un bu sırada ağzındaki bulunan kürdan boğazına kaçtı.

2 Saat Önce
2022-02-05 18:07:58
Kahkaha attığı sırada boğazına kürdan kaçtı

Üniversiteye hazırlanan Ali Ekin Ünlüsoy, 27 Ocak'ta bir grup arkadaşıyla restorana gitti. Yemek siparişi veren Ünlüsoy, bu sırada masadaki bir kürdanı ağzına aldı.

Sohbet sırasında arkadaşlarının esprisine kahkaha atan Ünlüsoy'un ağzındaki kürdan boğazına kaçtı. Ünlüsoy, arkadaşları tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü.

Endoskopiyle Ali Ekin Ünlüsoy'un kalın bağırsağına kadar indiği belirlenen kürdanın, yapılan operasyonlarla doğal yoldan vücuttan atılması sağlandı. Sağlığına kavuşan Ünlüsoy, taburcu edildi.

Ölüme sebebiyet verebilir

Ünlüsoy'un tedavisini yürüten Doç. Dr. Alper Avcı, yabancı cisim aspirasyonlarında hastaneye başvuran kişilerin herhangi bir kesiye gerek olmadan 'bronkoskopi' gibi yöntemlerle kolaylıkla tedavi edilebildiğini söyledi.

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Bu vakaların daha çok 2-5 yaş arası çocuklarda görüldüğünü ve ölüme kadar giden tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Doç. Dr. Avcı, 'tam tıkanma' durumlarında vatandaşların temel yaşam destek manevralarını bilmesinin hayat kurtarıcı olacağını belirtti.

Ünlüsoy'un endoskopik muayenesini yapan Dr. öğretim üyesi Ümit Karaoğullarından ise ağızdan kamerayla girerek yemek borusuna, midesine ve bağırsağına kadar endoskopla inceleme yaptıklarını belirterek, Ünlüsoy'un boğazına takılan kürdanın doğal yollarla vücuttan atılımının sağlandığını kaydetti.

"Kahkaha attığım sırada kürdan boğazıma kaçtı"

Olaydan dolayı korktuğunu belirten Ali Ekin Ünlüsoy ise, "Arkadaşlarımla yemek sipariş ettik ancak henüz yememiştim. Ağzımda kürdan vardı. Arkadaşlarımla sohbet edip gülüyorduk. Kahkaha attığım sırada kürdan boğazıma kaçtı.

Şiddetli bir şekilde öksürmeye başladım. Arkadaşlarım sırtıma vurarak bana yardımcı olmaya çalıştı. Su içtim ama boğazıma takılı kaldığını hissettim. Hemen hastaneye geldim. Kürdanın akciğerlerimde olmadığını öğrenince içim rahat etti.

Gülerken, konuşurken ağzınızda bir cisim olmamasına dikkat edin, ben bunun korkusunu yaşadım. Şu an gayet sağlıklıyım ve kendimi iyi hissediyorum" dedi. DHA .

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