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Kadir İnanır Kimdir? Kadir İnanır Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?

Kadir İnanır kimdir? Selvi Boylum Al Yazmalım İlyas gerçek adı ne? Kadir İnanır kaç yaşında? Kadir İnanır hangi filmlerde oynadı? Usta oyuncu Kadir İnanır aslen nereli? Yeşilçam’ın yakışıklı ve yetenekli oyuncularından Kadir İnanır, ekranlarda sergilediği oyunculuk performansı milyonlarca insan tarafından sevildi. Usta Oyuncu Kadir İnanır hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

37 Dakika Önce
2022-09-23 12:47:38
Kadir İnanır Kimdir? Kadir İnanır Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?

Kadir İnanır Kimdir?

Kadir İnanır 15 Nisan 1949 Ordu Fatsa'da doğdu. Türk oyuncu ve yönetmendir. Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. İnanır, Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. Usta oyuncu Kadir İnanır İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Kadir İnanır 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Kadir İnanır daha sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinema kariyerine başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı. Usta oyuncu Kadir İnanır toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol aldı.

Kadir İnanır Ödüller

  • 2000: Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
  • 2011: Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü

Kadir İnanır Yer Aldığı Projeler Neler?

TV yapımları

Yıl

Dizi

Rol

1992

Savcı

Savcı Tahir

1998-2000

Marziye

Hazar Bey

2000-2001

Derman Bey

Derman

2002

Kumsaldaki İzler

Yalçın

2002-2003

Kırık Ayna

Candar Bediroğlu

2004

Bütün Çocuklarım

Ali Yahya Kıroğlu

2006

Azap Yolu

Yavuz

2006

İyi ki Varsın

A. Kemal

2007-2008

Kuzey Rüzgarı

Kuzey Taşova

2008

Kardelen

Asaf

2008-2009

İpsiz Recep

İpsiz Recep

2011

İzmir Çetesi

Cemal

Filmler

Yıl

Film

Rol

1968

Kumcu Ali Yaşar

Kumcu Ali Yaşar

969

Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm

Kuleli Orhan

1969

Yaralı Kalp

Ersin

1969

Çılgınlar Cehennemi

Murat

1970

Ankara Ekspresi

Maximillian

1970

Dağların Kartalı

Kerem/Serçe

1970

Kara Gözlüm

Kenan

1970

Meçhul Kadın

Murat Acar

1970

Yemen'de Bir Avuç Türk

Mülazım Ahmet

1971

Azrailin Beş Atlısı

Kartal

1971

Kadifeden Kesesi

Ali

1971

Kara Gün

Ali

1971

Kerem İle Aslı

Kerem

1971

Mualla

Cevat Kartal

1971

Tophaneli Ahmet

Ahmet

1971

Unutulan Kadın

Kenan Haloğlu

1971

Üç Arkadaş

Murat

1972

Asi Gençler

Savaş Tekin

1972

Baskın

Yedi Bela Salim

1972

Dönüş

İbrahim

1972

Kanlı Para

Murat

1972

Kopuk

Kopuk Ali

1972

Leyla İle Mecnun

Ali

1972

Paprika Gaddarın Aşkı

Kadir

1972

Tophaneli Murat

Murat

1972

Utanç

Kemal

1973

Anadolu Ekspresi

Halil Uysal

1973

Arap Abdo

Arap Abdo

1973

Bitirim Kardeşler

Ali

1973

Bitirim Sosyetede

Ali

1973

Ezo Gelin

Ali

1973

Gazi Kadın / Nene Hatun

Ahmet

1973

Hayat Bayram Olsa

Doğan Barutoğlu

1973

Kambur

Ali

1973

Yaban

Yaban Ali

1973

Ölüme Koşanlar

Nuri

1974

Almanyalı Yarim

Murat

1974

Askerin Dönüşü

Ali

1974

Bir Yabancı

Ali

1977

Selvi Boylum Al Yazmalım

İlyas

1990

Tatar Ramazan

Tatar Ramazan

1991

Ah Gardaşım

Haşmet

1991

Aldatacağım

Savaş Pınarlı

1991

Umut Hep Vardı

Şahan

1992

Tatar Ramazan Sürgünde

Tatar Ramazan

1994

Aşk Ölümden Soğuktur

Ali

2000

Komser Şekspir

Komiser Cemil

2002

Gönderilmemiş Mektuplar

Cem

2006

Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener

Nakip Ali

2008

Son Cellat

Bayram

2011

Ünye de Fatsa Arası

Kendisi

2012

Elveda Katya

Yunus

2013

"Geç Gelen Ödüller"

Kendisi

2014

Sinemada İstanbul : Kadrajdaki Şehir

Kendisi

2019

Kapı

Yakup

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