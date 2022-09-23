Kadir İnanır Kimdir? Kadir İnanır Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?
Kadir İnanır kimdir? Selvi Boylum Al Yazmalım İlyas gerçek adı ne? Kadir İnanır kaç yaşında? Kadir İnanır hangi filmlerde oynadı? Usta oyuncu Kadir İnanır aslen nereli? Yeşilçam’ın yakışıklı ve yetenekli oyuncularından Kadir İnanır, ekranlarda sergilediği oyunculuk performansı milyonlarca insan tarafından sevildi. Usta Oyuncu Kadir İnanır hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-23 12:47:38
Kadir İnanır Kimdir?
Kadir İnanır 15 Nisan 1949 Ordu Fatsa'da doğdu. Türk oyuncu ve yönetmendir. Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. İnanır, Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. Usta oyuncu Kadir İnanır İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Kadir İnanır 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Kadir İnanır daha sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinema kariyerine başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı. Usta oyuncu Kadir İnanır toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol aldı.
Kadir İnanır Ödüller
- 2000: Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
- 2011: Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
Kadir İnanır Yer Aldığı Projeler Neler?
TV yapımları
|
Yıl
|
Dizi
|
Rol
|
|
1992
|
Savcı
|
Savcı Tahir
|
|
1998-2000
|
Marziye
|
Hazar Bey
|
|
2000-2001
|
Derman Bey
|
Derman
|
|
2002
|
Kumsaldaki İzler
|
Yalçın
|
|
2002-2003
|
Kırık Ayna
|
Candar Bediroğlu
|
|
2004
|
Bütün Çocuklarım
|
Ali Yahya Kıroğlu
|
|
2006
|
Azap Yolu
|
Yavuz
|
|
2006
|
İyi ki Varsın
|
A. Kemal
|
|
2007-2008
|
Kuzey Rüzgarı
|
Kuzey Taşova
|
|
2008
|
Kardelen
|
Asaf
|
|
2008-2009
|
İpsiz Recep
|
İpsiz Recep
|
|
2011
|
İzmir Çetesi
|
Cemal
|
Filmler
|
Yıl
|
Film
|
Rol
|
|
1968
|
Kumcu Ali Yaşar
|
Kumcu Ali Yaşar
|
|
969
|
Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm
|
Kuleli Orhan
|
|
1969
|
Yaralı Kalp
|
Ersin
|
|
1969
|
Çılgınlar Cehennemi
|
Murat
|
|
1970
|
Ankara Ekspresi
|
Maximillian
|
|
1970
|
Dağların Kartalı
|
Kerem/Serçe
|
|
1970
|
Kara Gözlüm
|
Kenan
|
|
1970
|
Meçhul Kadın
|
Murat Acar
|
|
1970
|
Yemen'de Bir Avuç Türk
|
Mülazım Ahmet
|
|
1971
|
Azrailin Beş Atlısı
|
Kartal
|
|
1971
|
Kadifeden Kesesi
|
Ali
|
|
1971
|
Kara Gün
|
Ali
|
|
1971
|
Kerem İle Aslı
|
Kerem
|
|
1971
|
Mualla
|
Cevat Kartal
|
|
1971
|
Tophaneli Ahmet
|
Ahmet
|
|
1971
|
Unutulan Kadın
|
Kenan Haloğlu
|
|
1971
|
Üç Arkadaş
|
Murat
|
|
1972
|
Asi Gençler
|
Savaş Tekin
|
|
1972
|
Baskın
|
Yedi Bela Salim
|
|
1972
|
Dönüş
|
İbrahim
|
|
1972
|
Kanlı Para
|
Murat
|
|
1972
|
Kopuk
|
Kopuk Ali
|
|
1972
|
Leyla İle Mecnun
|
Ali
|
|
1972
|
Paprika Gaddarın Aşkı
|
Kadir
|
|
1972
|
Tophaneli Murat
|
Murat
|
|
1972
|
Utanç
|
Kemal
|
|
1973
|
Anadolu Ekspresi
|
Halil Uysal
|
|
1973
|
Arap Abdo
|
Arap Abdo
|
|
1973
|
Bitirim Kardeşler
|
Ali
|
|
1973
|
Bitirim Sosyetede
|
Ali
|
|
1973
|
Ezo Gelin
|
Ali
|
|
1973
|
Gazi Kadın / Nene Hatun
|
Ahmet
|
|
1973
|
Hayat Bayram Olsa
|
Doğan Barutoğlu
|
|
1973
|
Kambur
|
Ali
|
|
1973
|
Yaban
|
Yaban Ali
|
|
1973
|
Ölüme Koşanlar
|
Nuri
|
|
1974
|
Almanyalı Yarim
|
Murat
|
|
1974
|
Askerin Dönüşü
|
Ali
|
|
1974
|
Bir Yabancı
|
Ali
|
|
1977
|
Selvi Boylum Al Yazmalım
|
İlyas
|
|
1990
|
Tatar Ramazan
|
Tatar Ramazan
|
|
1991
|
Ah Gardaşım
|
Haşmet
|
|
1991
|
Aldatacağım
|
Savaş Pınarlı
|
|
1991
|
Umut Hep Vardı
|
Şahan
|
|
1992
|
Tatar Ramazan Sürgünde
|
Tatar Ramazan
|
|
1994
|
Aşk Ölümden Soğuktur
|
Ali
|
|
2000
|
Komser Şekspir
|
Komiser Cemil
|
|
2002
|
Gönderilmemiş Mektuplar
|
Cem
|
|
2006
|
Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener
|
Nakip Ali
|
|
2008
|
Son Cellat
|
Bayram
|
|
2011
|
Ünye de Fatsa Arası
|
Kendisi
|
|
2012
|
Elveda Katya
|
Yunus
|
|
2013
|
"Geç Gelen Ödüller"
|
Kendisi
|
|
2014
|
Sinemada İstanbul : Kadrajdaki Şehir
|
Kendisi
|
|
2019
|
Kapı
|
Yakup
|
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