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TIMETURK / YAŞAM / Kadir İnanır'ın ameliyatı hakkında son dakika gelişmesi

Kadir İnanır'ın ameliyatı hakkında son dakika gelişmesi

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi nöroloji servisinde gözetim altında tutulan sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın dün akşam ameliyat edildiği açıklandı. Kadir İnanır'ın ameliyatının başarılı geçtiği, kendisinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

2 Saat Önce
2021-11-22 09:58:17
Kadir İnanır'ın ameliyatı hakkında son dakika gelişmesi

Bir süredir Dalaman'da yaşayan sinema sanatçısı Kadir İnanır, Cumartesi günü Ortadca'da yürüyüş sırasında rahatsızlanmıştı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sanatçının beyninde pıhtı attığı tespit edildi. Sanatçının bilincinin açık olduğu durumunun kontral altında tutulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanmıştı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını duyurmuştu.

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden bu sabah yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanırın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

JÜLİDE KURAL: “HER ZAMAN SÖYLEDİĞİ GİBİ BU ÜLKEYE BÜYÜK BARIŞ GELECEK”

Hayat arkadaşı Jülide Kural ise, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır.

Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük “Barış” gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla…”

Kaynak: sozcu.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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