DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi yarın idrak edilecek. Camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Kadir Gecesi, evlerde ibadet ve dua edilerek geçirilecek.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.05.2021 12:51:02
Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

"Bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi yarın idrak edilecek. Camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Kadir Gecesi, evlerde ibadet ve dua edilerek geçirilecek.

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Evlerde ibadet ve duayla idrak edilecek

COVID-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Kadir Gecesi, evlerde ibadet ve duayla idrak edilecek.

Kadir Gecesi dolayısıyla Ankara'daki Kocatepe Camii'nde yatsı namazından sonra düzenlenecek Kur'an'ı Kerim ve mevlit programı TRT 1 ve Diyanet TV, İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii'nde 21.00-22.30 saatlerinde yapılacak program ise Kanal 7 ekranlarından canlı yayımlanacak.

"Kadir Gecesi Müslümanlar için büyük fırsat"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş, Kadir Gecesi'nin İslam ve Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" şeklinde tanımlandığını anımsatan Okumuş, şunları anlattı:

"Kadir Gecesi'nde melekler ve Cebrail'in Allah'ın izniyle her iş için inecekleri ve tan yerinin ağarmasına kadar o gecenin esenlik, barış ve selamet içinde kalacağı belirtilir. Demek ki bu gece oldukça önemlidir. Kadir Gecesi'nin önemi, Kur'an-ı Kerim'in ramazanda, o gecede nazil olmaya başlamasıyla ilgilidir. Kadir Gecesi'nin önemi, insanlığın ve bahusus Müslümanların insanlık için hidayet kitabı olan Kur'an ile tanışmaları ve muhatap olmaya başlamalarından gelmektedir."

Kadir Gecesi'nin Müslümanlar için büyük fırsat olduğunu söyleyen Okumuş, "Bu gece, Allah'a yakarmak, kendini muhasebeye çekmek, Kur'an ile yeniden tanışmak ve muhatap olmak suretiyle değerlendirilmelidir. Müslümanlar bu gece, bir kez daha Kur'an'ın önemini düşünüp kavramalı ve onu okuyup anlamaya çalışmanın kurtuluşu için gerekli olduğunu idrak etmelidir" sözlerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan