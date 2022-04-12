Kadir Gecesi ne zaman 2022? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi bu yıl hangi tarihte?

Kadir Gecesi ne zaman 2022? Ramazan ayı içerisindeki güzelliklerle birlikte idrak edilen Kadir Gecesinin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Milyonlarca Müslümanın ibadet edeceği kutsal gecenin tarihi Diyanet takviminde yer alıyor. Peki ama bu yıl 2022 Kadir Gecesi hangi gün? 2022 Kadir gecesi tarihi...

Ramazan ayı içerisindeki güzelliklerle birlikte idrak edilen Kadir Gecesinin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Milyonlarca Müslümanın ibadet edeceği kutsal gecenin tarihi Diyanet takviminde yer alıyor. Peki ama bu yıl 2022 Kadir Gecesi hangi gün? 2022 Kadir gecesi tarihi...

Kadir Gecesi ne zaman 2022

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur'an'ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.



Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti'l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

Bu yıl Kadir Gecesi de 27 Nisan Çarşmaba günü idrak edilecek.

Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

2022 yılı dini takvime göre bu Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor.

Kadir Gecesi bu yıl hangi tarihte?

2022 yılı Kadir Gecesi Nisan ayının 27. gününe denk geliyor. 27 Nisan Çarşamba günü Kadir Gecesi bütün Müslümanlar tarafından idrak edilecek. .