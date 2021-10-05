Kadınlar neden çikolata sever?

Dünyada en çok çikolatayı İsviçre ve İngiltere tüketiyor. Ayrıca kadınlar erkeklere göre daha fazla çikolata yiyor.

İstatistiksel açıdan bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla çikolatayı arzuladığı sonucu ortaya çıkarılmıştır.Belli dönemlerde kadınların "canım çekti" diyerek çikolata arayışına girmeleri boşa değil. Çevrenizde siz de küçük bir anket yapsanız erkeklerden daha çok kadınların çikolatayı sevdiğine şahitlik edebilirsiniz.Kadınların sürekli olarak çikolata reklamlarında oynamasını da bu açıdan değerlendirebiliriz.

Çikolatanın geçmişi bundan tam 4000 yıl öncesine dayanıyor. Tarihi kaynaklara göre çikolata ilk kez Meksika topraklarında içecek şeklinde kullanılıyor. M.Ö. 1900'lerde şu anki Meksika topraklarında yaşamını sürdüren Olmekler'den önceki toplumun keşfi.Çikolata üretimi Orta Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarına kakao tohumları ekilmesiyle ve daha sonra fermente edilerek macun haline getirilmesiyle gerçekleşiyor. İlk çikolata bugünün çikolatalarından çok farklı; sıvı halde acı bir içecek

Sağlığa nasıl bir etkisi var?

Çikolatada bulunan, kafein ve teobraminin, kan-beyin bariyerini geçerek ve beyinde belirli reseptörlere bağlanarak mod ve bilişsel işlevleri geliştirdiği belirtiliyor. Feniletilenamin ve trozin türevi olan tiraminin, beyin hücrelerinden dopamin salınımını, triptofanın ise seratonin salınımını uyarabildiği belirtiliyor. Çikolata tüketimi sonrası hissedilen iyi hal ve sakinlik ise mutluluk hormonu olarak da bilinen, dopamin ve seratonin seviyelerindeki artış ile ilişkilendirilmekte. Çikolata bileşenlerin bu etkilerine ek olarak lezzetinin de başlı başına modu arttıran bir etkiye sahip olduğunun altı çiziliyor.

Kadınlar bittere daha yakın

Kadınların menstrüasyon öncesinde ve sırasında çikolata yeme isteği artabiliyor. Magnezyum, çikolatada en fazla bulunan minerallerden biri. Menstrüasyon döneminde çikolata aşerme durumunun, menstrüasyon sürecinde azalabilen magnezyum düzeyleri ve hormonal değişiklikler ile ilişkili olduğu bildiriliyor. Buna ek olarak menstrüasyon döneminde artan enerji gereksinimi, çikolata tüketme isteğini uyarabiliyor. Ayrıca bu dönemde azalan östrojen seviyeleri modu düşürüp, duygusallık ve mutsuzluk yaratabiliyor. Çikolata tüketildiğinde artan seratonin ve dopamin salınımı da kadınların daha iyi hissetmesine destek olabiliyor.Bazı uzmanlar bu dönemde çikolata tüketme isteğinin kültürel alışkanlıklar veya psikolojik nedenlere bağlı olabileceğini de bildiriyor.

En fazla nerelerde tüketiliyor?

Dünyada en çok çikolatayı İsviçre ve İngiltere tüketiyor. Ayrıca kadınlar erkeklere göre daha fazla çikolata yiyor.Eski zamanlarda Aztekler, kakao çekirdeklerini para birimi olarak kullanmış.Çikolata önce, tatlı bir yiyecekten çok, baharat ile karıştırılarak hazırlanan bir içecek olarak sunulmuş.Çikolatada migrene neden olan tyramine az miktarda mevcut. Migreni kamçılayan besinlerle yendiği zaman etkisini artırıyor.Bir insanın bir günde yiyebileceği çikolata sınırı ortalama 10 kilogramdır. Tek seferde bunun üstüne çıkılırsa hayati risk başlar.Araştırmacılara göre çikolata cinsel isteği artırıyor. Çikolatada tansiyonu yükselten, kalp atışlarını hızlandıran uyarıcı bulunuyor.Kakao ağaçlarının ömrü ortalama 200 yıl olsa da, yalnızca 25 yıl meyve veriyorlar.

Çikolata kokusu, beyinde bulunan theta dalgalarını uyararak rahatlamayı sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde kan basıncının düşmesine de yardımcı olmakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.