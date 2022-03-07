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TIMETURK / YAŞAM / Kadınlar, 8 Mart'ta Doğu Türkistan için yürüyecek / Yürüyüş ve Basın Açıklaması

Kadınlar, 8 Mart'ta Doğu Türkistan için yürüyecek / Yürüyüş ve Basın Açıklaması

Kadınlar, Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanlı kadınların sesi olmak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 61 ilde yürüyüş düzenleyecek. İstanbul Fatih'teki yürüyüşün ardından ortak basın açıklaması yapılacak.

2 Saat Önce
2022-03-07 16:17:43
Kadınlar, 8 Mart'ta Doğu Türkistan için yürüyecek / Yürüyüş ve Basın Açıklaması

Çin yönetimi, Doğu Türkistanlılara yönelik işlediği zulümlere devam ediyor. Doğu Türkistanlı binlerce suçsuz insan, yargılama dahi yapılmadan hapsedildikleri toplama kamplarında; işkence, cinsel istismar, zorla çalıştırılma ve infaz gibi pek çok suça maruz kalıyor. Uzun yıllardır süren bu zulümlerden en çok etkilenenlerse, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar.

Sivil Toplum Kuruluşları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çin'in Doğu Türkistanlı kadınlara yönelik işlediği zulümleri protesto etmek için harekete geçti. Genç İHH, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği tarafından organize edilen eylemler, İstanbul dâhil Türkiye'nin 61 ilinde gerçekleştirilecek.

İstanbul'daki eylem, Fatih Camii'nden Saraçhane Parkı'na kadar yapılacak yürüyüşle başlayacak. Yürüyüşün varış noktasında ise ortak basın açıklaması yapılacak. “Doğu Türkistanlı Kadınlara Ses Verin!” başlığıyla düzenlenecek basın açıklamasında, Çin'in insanlık dışı uygulamaları ve dünyanın zulümler karşısındaki sessizliği protesto edilecek.

Basın açıklamasına katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Basın Açıklaması

Tarih: 8 Mart 2022 Salı (Yarın)
Saat: 19:00
Yer: Fatih Camii (Fatih-İstanbul) .

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