Kadın sürücüler daha az kaza yapıyor!

Başta büyük şehirler olmak üzere kadın sürücü sayısında artış dikkati çekiyor. Bazı görüşlere göre ise kadınlar trafikte kadınlardan daha temkinli ve daha az kaza yapmaktalar....

Dünyada her yıl trafik kazalarında yaklaşık 2 milyondan fazla milyon kişinin öldüğü ve 100 milyon kişinin de yaralandığı tahmin edilmekte.Trafik kazaları sebep oldukları ölümler, yaralanmalar ve maddi kayıplarla beraber kazalara karışanlar başta olmak üzere onların yakınlarında strese,psikolojik travma yıkımlara da neden oluyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sorunun üzerine gidilerek ölümlerin azaltılması, sürücülerin ise daha da bilinçli olmaları konusunda eğitimler, konferanslar ve yasal prosedürler devreye sokuluyor.

Bu alanda başka bir merak ve aynı zamanda tartışma konusu olan konulardan birisi de "Kadınların mı yoksa erkeklerin mi daha az kaza yapıp yapmadığı?"

Bunun yanısıra "Trafikte erkeklere nazaran kadınların daha temkinli davrandıkları ve kaza oranında erkeklerden daha az bir orana sahip oldukları" hususunda da değerlendirmeler yapılıyor.

Peki durum gerçekten de öyle mi?

Kadın ya da erkeğin daha az kaza yapıp yapmamasından ziyade ülkemiz genelinde kadın sürücü profiline bakmak ise daha yararlı sonuçlar verecektir.....

"Kadın sürücü artarsa kazalar azalır"

Londra Westminster Üniversitesi'nde, sürücülerin farklı araç türlerinde oluşturduğu tehlikeler üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçları, erkek sürücülerin direksiyon başında kadınlardan çok daha tehlikeli olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, karayolu taşımacılığında kadınların daha fazla istihdam edilmesinin, kaza riskini azaltabileceğini söylüyor.

Ülkemizde 42 milyon kadın var

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi, erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; toplam nüfusun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda %52,3 iken 90 ve üzeri yaş grubunda %73,4 oldu.

Trafikte taşıt sayısı artışta



Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %54,0'ını otomobil, %24,3'ünü motosiklet, %14,7'sini kamyonet, %3,7'sini traktör, %2,5'ini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı kara yolu trafik kaza istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 15,8 azalarak 1 milyon 168 bin 144'ten, 983 bin 808'e geriledi. Söz konusu kazaların 833 bin 533'ü hasarlı, 150 bin 275'i ölümlü yaralanmalı kazalardan oluştu.

Kadın sürücü saylısı artıyor

Trafikteki kadın sürücü sayısı her geçen gün artışını sürdürüyor. 2008 yılında Türkiye'deki sürücülerin %17'si kadınken, bu oran 2017 yılında %25'e çıktı. Genel olarak direksiyon başında daha temkinli olan kadınlar, yapılan araştırmalara göre güvenlik önlemleri konusunda da erkeklerden daha titiz davranıyor.Insurethebox.com tarafından Ocak 2017-Aralık 2018 arasında yapılan araştırmaya göre, erkeklerin kadınlardan %46 daha fazla hız yapmaya meyilli oldukları görüldü. 17-25 yaş aralığına bakıldığında ise bu oran %55'e yükseliyor. Araçlarına sigorta yaptırmayan erkekler ise kadınların 3 katı olarak kayıtlara geçiyor.

Metrolarda da etkinler

Kadın istihdamını artırma hedefi doğrultusunda hareket eden Metro İstanbul da 2020 yılında 93'ü kadın olmak üzere 101 kişiye istihdam yarattı. Şirketin 2019'un Eylül ayında yayınlanan tren sürücülüğü ilanına yaklaşık 7.500 başvuru yapıldı. İlana başvuran 88 kadın; sağlık değerlendirmesi, sınav, mülakat ve eğitim gibi zorlu elemelerden geçerek brövelerini almaya hak kazandı.

Kadınlar daha temkinli

Otomotiv uzmanlarının değerlendirmesinde ise şunlara vurgu yapılıyor:

İstatistiklerden yola çıkılarak yapılan araştırmalar kadınların hassasiyetini ortaya koyuyor"

Kadınlar erkeklerden daha dikkatli araç kullanıyor. Trafikte bilinçli hareket ediyor ve tedbirli davranıyor. Bunun nedeni sürücülük yetenekleri konusunda şüpheci olmaları.

Erkekler ise kadınlardan farklı bir görüşe sahip. Hemen hemen her erkek kendini dünyanın en iyi sürücüsü olarak görüyor. Bu yüzden araç kullanırken, kadınlar kadar dikkatli değil. Bu nedenle erkekler kadınlara kıyasla daha fazla ölümlü ve ciddi yaralanmalı kazalar yapıyor.

Erkekler hata yaptıklarında suçu başkalarında arıyor. Kadınlar ise hatanın kendinde olduğunu düşünüyor.

Erkekler trafikte sorumsuz davranışlar gösteriyor. Kadınlarsa annelik içgüdüsüyle, kendilerini çevresindekilerden sorumlu hissediyor ve bu yüzden çok dikkatli davranıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.