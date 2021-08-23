DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Prof. Dr. Öğün: Türkiye-Rusya ilişkileri eskisi gibi olmayacak
Rusya'da Casusluk İddiası
Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani Adına Bir Çizik Çektim şarkısının sözleri..
Alev Alev dizisinin konusu nedir? Alev Alev dizisinin oyuncuları kimlerdir?
Erdoğan: 2024'teki olimpiyatlarda çıtayı çok daha yukarı taşıyacağız
4-B sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi?
İhlas suresinin meali nedir (Diyanet)? Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır?
Kuruluş Osman Burak Özçivit kimdir? Burak Özçivit kaç yaşındadır?
ABD'de sel felaketi; ölü sayısı 50'ye yükseldi
Aydın'da 3500 yıllık 'seramik fırın' ve eşya deposu bulundu
Uzay boşluğunun soru işaretleri
A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı
Kadın arkadaşı ile babasını öldürüp, intihar etti
İran, Taliban'ın talebine olumlu yanıt verdi... Yeniden başladı
Cardano (ADA) rekorunu tazeledi!

TIMETURK / YAŞAM / Kadın arkadaşı ile babasını öldürüp, intihar etti

Kadın arkadaşı ile babasını öldürüp, intihar etti

Konya'nın Ilgın ilçesinde Mustafa Dağlı (35), iddiaya göre aralarında gönül ilişkisi bulunan 2 çocuk annesi Semanur Saraç (32) ile babası Yusuf Güler’i (50), tabancayla öldürdü. Ardından aynı tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi.

2 Saat Önce
2021-08-23 23:01:29
Kadın arkadaşı ile babasını öldürüp, intihar etti

Olay, saat 15.00 sıralarında Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre av bayi işletmecisi 2 çocuk babası Mustafa Dağlı, aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen 2 çocuk annesi Semanur Saraç'ın baba evine gitti. Burada Dağlı ile Saraç arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Dağlı, belinden çıkardığı tabancayla önce Saraç'a daha sonra da babası Yusuf Güler'e ateş etti. Mustafa Dağlı daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olan Semanur Saraç ile babası Yusuf Güler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba-kız burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş