Kaç kez kan bağışı yaptım? Kaç defa kan verince altın? Kızılay'a yapılan kan bağışları sonucunda vatandaşlar ödüllendirilmektedir. Kızılay'ın kan bağışını artırmak ve sürekli bağışçılarını şereflendirmek için başlattığı bu adım oldukça fazla ilgi gördü. Peki ama kan bağışını kaç kez yaptığımızı nereden görebiliriz? Kaç kan bağışından sonra bronz, gümüş ve altın madalya alabiliyoruz? İşte Kızılay'ın ödül/madalya sistemi...

Kaç kez kan bağışı yaptım? Kaç defa kan verince altın? Kızılay'a yapılan kan bağışları sonucunda vatandaşlar ödüllendirilmektedir. Kızılay'ın kan bağışını artırmak ve sürekli bağışçılarını şereflendirmek için başlattığı bu adım oldukça fazla ilgi gördü. Peki ama kan bağışını kaç kez yaptığımızı nereden görebiliriz? Kaç kan bağışından sonra bronz, gümüş ve altın madalya alabiliyoruz? İşte Kızılay'ın ödül/madalya sistemi...

Kaç Kez Kan Bağışı Yaptığımızı Nereden Öğrenebiliriz?

Kaç kez kan bağışı yaptığınızı sorgulamak için Kızılay'ın resmi internet sitesinden giriş yaparak bütün bilgilerinize ulaşabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ve telefonunuza gelen kod ile giriş yapabilirsiniz.

Sorgulama ekranına erişmek için Tıklayınız...

Sorgulama ekranına giriş yaptıktan sonra "Randeu Oluşturma" ve "Bağış Tarihçesi Görüntüle" butonlarıyla karşılaşacaksınız. "Bağış Tarihçesi Görüntüle" butanona tıklayınca bütün bilgilerinize erişebilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra;

- Toplam Bağış Sayısı

- Kan Grubu

- Son Bağış Tarihi

- Tam Kan Bağışı Yapabileceği Tarih

- Aferez Bağışı Yapabileceği Tarih

- Kök Hücre Bağış Tarihi

gibi bilgileri öğrenebilirsiniz.

Kaç Defa Kan Verince Altın?

10 kez bağış yapan bağışçılara BRONZ MADALYA,

25 kez bağış yapan bağışçılara GÜMÜŞ MADALYA,

35 kez bağış yapan bağışçılara ALTIN MADALYA,

45 kez bağış yapan bağışçılara PLAKET, verilmektedir.

Kızılay'ın Açıklaması

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.