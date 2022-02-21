Justin Bieber koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Las Vegas’ta düzenleyeceği konser öncesi koronavirüse yakalandı. Konserin iptal edildiği açıklandı.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın temsilcisi, ABD merkezli magazin dergisi People'a şarkıcının Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Cumartesi günü yapılan bir açıklamada, Pazar günü yapılması planlanan Las Vegas gösterisinin 27 yaşındaki şarkıcının ekibinde çıkan bir korona virüsü vakası sonrasında 28 Haziran'a ertelendiği açıklandı. Salı günü Arizona, Glendale'deki konserin iptal edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Açıklamada “Justice Tour ailesindeki pozitif Covid-19 sonuçları nedeniyle maalesef Pazar günkü Las Vegas'taki gösteriyi ertelemek zorunda kalacağız. Justin elbette büyük hayal kırıklığına uğradı ancak ekibinin ve hayranlarının sağlığı ve güvenliği her zaman onun bir numaralı önceliği” ifadeleri kullanıldı. .