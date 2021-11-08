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TIMETURK / YAŞAM / Jeff Bezos'un kız arkadaşı Leornado Dicaprio'ya hayran hayran bakması gündem oldu

Jeff Bezos'un kız arkadaşı Leornado Dicaprio'ya hayran hayran bakması gündem oldu

Dünyanın en zengin ikinci adamı ünvanına sahip olan Jeff Bezos, televizyon yıldızı ve haber sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez'in bir etkinlikte Leornado Dicaprio ile tanışırken Jeff'in yanında oyuncuya karşı bakışları gündem oldu.

22 Dakika Önce
2021-11-08 17:34:23
Jeff Bezos'un kız arkadaşı Leornado Dicaprio'ya hayran hayran bakması gündem oldu

Sanchez, yanına gittiği Dicaprio'ya uzaklaşırken kendine çektiği anlara ait video sosyal medyada viral oldu. Jeff'in yaşadığı mahcubiyeti gizlemek için kendini zor tuttuğu da gözlerden kaçmadı. Video Twitter üzerinden paylaşıldıktan kısa süre sonra 7,4 milyon kişi tarafından izlenirken, Jeff'e de birçok tepki yorumu geldi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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