Jeff Bezos'un kız arkadaşı Leornado Dicaprio'ya hayran hayran bakması gündem oldu

Dünyanın en zengin ikinci adamı ünvanına sahip olan Jeff Bezos, televizyon yıldızı ve haber sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez'in bir etkinlikte Leornado Dicaprio ile tanışırken Jeff'in yanında oyuncuya karşı bakışları gündem oldu.