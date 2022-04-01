Japonya'da reşit olma yaşı 18'e indirildi

Japonya'da reşit olma yaşı 20'den 18'e indirildi, hem kadın hem de erkekler için yasal evlilik yaşı 16'dan 18'e yükseltildi. Yeni kanun kapsamında hükümet, genç kesimin sosyal hayata ve iş gücüne katılımını artırmayı planlıyor.