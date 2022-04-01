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Japonya'da reşit olma yaşı 18'e indirildi

Japonya'da reşit olma yaşı 20'den 18'e indirildi, hem kadın hem de erkekler için yasal evlilik yaşı 16'dan 18'e yükseltildi. Yeni kanun kapsamında hükümet, genç kesimin sosyal hayata ve iş gücüne katılımını artırmayı planlıyor.

3 Saat Önce
2022-04-01 08:52:40
Japonya'da reşit olma yaşı 18'e indirildi

Japonya'da yasal olarak reşit olma yaşı 20'den 18'e düşürüldü.

Güncellenen Medeni Kanun, yeni mali yılın başladığı 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda reşit olma yaşı 20'den 18'e indirildi, hem kadın hem de erkekler için yasal evlilik yaşı 16'dan 18'e yükseltildi.

Yeni yasaya göre alkol, sigara kullanımı ile kumar oynayabilme yaşı ise 20 olarak kalacak.

Gençler 18 yaşından itibaren ebeveyn rızası dışında kredi başvurusu yapmaya hak kazanacak.

1876'da Japon İmparatorluğunca 20 olarak belirlenen reşitlik yaşı 1896'da kanunlaştırılmıştı.

Japonya'da nüfusun yaşlanmaya devam etmesi, düşen doğum oranları ve iş gücüne katılımın azalması dikkat çekiyor.

Yeni kanun kapsamında hükümet, genç kesimin sosyal hayata ve iş gücüne katılımını artırmayı planlıyor. .

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