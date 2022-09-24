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Japonlar açıkladı; asteroit tozunda su bulundu

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), bugün, Dünya’ya 300 milyon km uzaklıkta olan asteroit Ryugu'dan elde edilen numunede su bulduğunu açıkladı.

10 Dakika Önce
2022-09-24 09:01:03
Japonlar açıkladı; asteroit tozunda su bulundu

Uzmanlar, buluşun ‘yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı' teorisini güçlendirdiğini belirtti. JAXA'dan yapılan açıklamada “Numune içinde bir kristal içinde hapsolmuş sıvı su keşfedildi.

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Bu su, bir zamanlar Ryugu ana gövdesinde bulunan, tuz ve organik maddeleri içeren karbonatlı suydu” ifadelerini kullanıldı.

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Açıklamada mercan resifleri şeklindeki kristallerin sıvı sudan büyüdüğünün altını çizildi. Japon bilim insanları numunenin ayrıca birçok küçük mıknatısa benzeyen ve doğal bir sabit disk gibi davranan, geçmişin manyetik alanını kaydeden manyetik mineraller içerdiğini de ifade etti. Uzmanlar, buluşun anlamının yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı teorisini güçlendirdiğini ifade etti.

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Hayabusa-2 uzay sondası, 2014 yılında Dünya'ya 300 milyon km uzaklıktaki Ryugu Asteroidinden numune almak amacıyla fırlatıldı ve iki yıl önce numuneyi içeren bir kapsülü bırakmak için Dünya'nın yörüngesine geri dönmüştü. O tarihten itibaren Japon bilim insanları numuneleri inceliyorlardı.

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DHA

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