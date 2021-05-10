Jandarmadan çocuklara bayram hediyesi

Yozgat'ta jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi köydeki evlerinde ziyaret ettiği çocuklara hediyeler verdi. Bazı çocuklar ilk kez hediye almanın mutluluğunu yaşadı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Esenli, Osmanpaşa ve Tayyip köylerinde yaşayan çocukları ziyaret etti.

Ev ev dolaşan ekipler, çocuklarla bayramlaşıp sohbet etti. Küçüklere oyuncak, boyama kitabı ve çikolata gibi hediyeler verildi.

"Köyümüzde daha önce hediye alamayan çocuklarımız vardı"

Tayyip Köyü Muhtarı Ercan Kocamaz, "53 yaşındayım, ilk defa böyle bir durumla karşılaştık, çocukların sevincine ortak olduk. Bütün jandarma teşkilatı çocukların bayramını kutladı, hediye dağıttılar. Çok güzel bir şey. Köyümüzde daha önce hediye alamayan çocuklarımız vardı, onları sevindirdiler" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.