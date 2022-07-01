Jandarma 912 astsubay ve subay alımı | Jandarma Genel Komutanlığı 912 subay ve astsubay alımı başvurusu ve tarihi
Jandarma 912 astsubay ve subay alımı | Jandarma Genel Komutanlığı 912 astsubay ve subay alımı yapacağına dair bir kılavuz yayımladı. JGK alımları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Jandarma alımları başvurusu başladı mı? İşte detaylar...
2022-07-01 12:34:50
Jandarma Genel Komutanlığı 912 astsubay ve subay alımı yapacağına dair bir kılavuz yayımladı. JGK alımları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Jandarma alımları başvurusu başladı mı? İşte detaylar...
Jandarma 912 astsubay ve subay alımı
Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksekokulu 712 Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 Erkek Öğrenci olmak üzere toplamda 912 subay ve astsubay öğrenci temini sağlayacağını açıkladı.
Başvurular ne zaman ve nereye yapılacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 1 Temmuz başlayıp, 24 Temmuz günü saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar başvurularını sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.
Posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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