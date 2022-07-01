Jandarma 912 astsubay ve subay alımı | Jandarma Genel Komutanlığı 912 subay ve astsubay alımı başvurusu ve tarihi

Jandarma 912 astsubay ve subay alımı | Jandarma Genel Komutanlığı 912 astsubay ve subay alımı yapacağına dair bir kılavuz yayımladı. JGK alımları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Jandarma alımları başvurusu başladı mı? İşte detaylar...