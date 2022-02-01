Yaşlılık her insanın son durağıdır. İnsan yaşandığı vakit bazı durumlarda sağlıklı bir yaşam sürerken bazen de sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat unutulmaması gereken bir şey vardır ki her yaş grubunda olduğu gibi yaşlılık sürecinde de olmazsa olmaz unsur birlikteliktir.

İnsan doğası gereği iletişim halinde olması gereken bir canlıdır. Tek başına yaşamak bir süre iyi gelecek olsa da daha sonrasında yalnızlık can sıkıcı bir hal alacaktır. Bu da ister istemez ciddi anlamda bunalımlara yol açabilir. Özellikle yaşlılıkta bu daha ciddi bir sorun halini alacağı için yaşlıların hem sağlık açısından hem psikolojik olarak yalnız kalmamaları oldukça önem arz etmektedir.

İşte bu durumda da huzur evleri en iyi alternatif olacaktır. Çünkü buralarda hem kişinin yaş grubuna uygun kişiler olacak hem de onların bakımına yardımcı olacak kişiler olacaktır. Ülkemizde de huzur evlerinin sayısı her geçen zaman artış göstermekte ve kalitesi için de gereken tüm iyileştirmeler yapılmaktadır. İşte bu ortamda İzmir gibi büyük bir ilde de oldukça fazla huzur evi olduğunu söylemek mümkün olacaktır. İzmir huzur evi sayısı açısından kabul edilebilir seviyede bir ilimizken bu alanda en çok öne çıkan yerlerden bir tanesi de Bilge Bakım Evi olmaktadır. Çünkü burası tamamen profesyonel bir şekilde yürütülen bir kurumdur. Yani yaşlıların hem psikolojik olarak hem de sağlık açısından kendilerini mutlu etmeleri için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söylemek mümkün olacaktır.

Buraya gelmeyi düşünen kişiler internet üzerinden kısa bir araştırma yaparak gerekli tüm bilgileri elde edebilir ve İzmir huzur evi için doğru adres olduğunu görür. Öncelikle bu huzur evinde en çok dikkat edilen konulardan bir tanesi kesinlikle ev ortamıdır. Çünkü buraya gelecek insanların amacı hayatlarının bundan sonraki evrelerinde tamamen burada kalmaktır. İşte böyle bir amaçla gelecek olan kişilerin de kendilerini burada huzurlu hissetmeleri için de ev ortamı olmazsa olmazdır. Bu sebeple de Bilge Bakım Evi bu konuya oldukça kafa yormuş gerek yaşlıların kalacakları odalar gerekse de ortak yaşam alanlarını ev sıcaklığında yaratmışlardır.

Huzur Evi Hizmetleri

Huzur evinde verilen hizmetin de kaliteli olması gerekir. Yoksa referanslar kötü olacak bu sebeple de yeni kişiler burayı tercih etmeyeceklerdir. İşte Bilge Bakım Evi bu konuda oldukça başarılı şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Öncelikle bir yaşlı için sağlık en önemli konuların başında gelmektedir. Yaşlıların hali hazırda sağlık sorunları olabileceği gibi ilerde karşılarına çıkabilecek potansiyel rahatsızlıklar da olabilir. Öncelikle bunların testleri başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Daha sonrasında beslenmesinden ilacına kadar her şey düşünülmekte ve yaşlılara da buna göre bakılmaktadır. Yani bir kişinin tansiyon, şeker gibi rahatsızlığı olabileceği gibi psikolojik rahatsızlıkları da olabilir. İşte bu sebeple bu huzur evinde her türlü hastaya nasıl bakılması gerektiğini bilen profesyonel sağlık ekipleri bulunmakta ve bu ekip 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermektedir.

Bunların yanı sıra banyo, yemek ve daha birçok klasik huzur evlerinde olan hizmetler de en iyi şekilde verildikten sonra bir diğer hizmet de ortak alanlardır. Bu ortak alanlar herkesin zevkine göre dizayn edilmiştir. Televizyon izlemek isteyen televizyon izlerken satranç, okey ve daha birçok farklı etkinlik yapan da burada İzmir huzur evi hizmetlerinin en iyisini alabilir. Yani kısaca burada bir yaşlının iyi vakit geçirmesi, sağlığı, konforu için gerekli tüm çalışmalar yapılmakta ve onların isteklerine de her türlü şekilde karşılık verilmektedir. .