İzmir hava durumu (5 Mart-3 Nisan)

Mart ayının ilk cemresi bugün düşüyor. İnsanlar havanın düzelmesine beklerken ülkenin birçok yerinde soğuk hava ve yağmur hakim. İzmir ilinde ikamet eden kişiler hava durumunu araştırmakta. Peki, İzmir’de hava durumu kaç derece?