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TIMETURK / YAŞAM / İzmir hava durumu (5 Mart-3 Nisan)

İzmir hava durumu (5 Mart-3 Nisan)

Mart ayının ilk cemresi bugün düşüyor. İnsanlar havanın düzelmesine beklerken ülkenin birçok yerinde soğuk hava ve yağmur hakim. İzmir ilinde ikamet eden kişiler hava durumunu araştırmakta. Peki, İzmir’de hava durumu kaç derece?

3 Saat Önce
2022-03-05 13:38:53
İzmir hava durumu (5 Mart-3 Nisan)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yayınlanan hava durum raporları insanların gündeminde bulunmakta. İzmir'de oturan kişiler arama motorlarında hava durum raporunu araştırmakta. İzmir'de ne zaman yağmur yağacak? İzmir bu gün güneşli mi? İzmir'de hava kaç derece? Sorularının cevapları İzmir'de oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İzmir hava durumu

5 Mart Cmt

Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali

10°

6 Mart Pazar

Yağmurlu ve açık hava

13°

7 Mar Pzt

Yağmurlu ve açık hava

12°

8 Mart Salı

Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali

12°

9 Mart Çarşamba

Parçalı bulutlu

13°

10 Mart Perşembe

Parçalı bulutlu

11 Mar Cum

Parçalı bulutlu

-1°

12 Mart Cmt

Çok bulutlu

13 Mart Pazar

Bulutlu

14 Mart Pzt

Hafif yağmur

11°

15 Mart Salı

Az bulutlu ve güneşli

14°

16 Mart Çarşamba

Az bulutlu ve güneşli

15°

17 Mart Perşembe

Çoğunlukla güneşli

15°

18 Mart Cuma

Az bulutlu ve güneşli

14°

19 Mart Cmt

Parçalı bulutlu

14°

20 Mart Pazar

Güneşli

13°

21 Mar Pzt

Çok bulutlu

13°

22 Mart Salı

Güneşli

14°

23 Mart Çarşamba

Az bulutlu ve güneşli

14°

24 Mart Perşembe

Güneşli

15°

25 Mart Cuma

Güneşli

14°

26 Mart Cmt

Az bulutlu ve güneşli

15°

27 Mart Pazar

Bulutlu

15°

28 Mart Pzt

Az bulutlu ve güneşli

16°

29 Mart Salı

Çok bulutlu

15°

30 Mart Çarşamba

Hafif yağmur

15°

11°

31 Mart Perşembe

Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar

15°

11°

1 Nisan Cuma

Çok bulutlu

16°

2 Nisan Cmt

Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar

15°

10°

3 Nisan Pazar

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

17°

.

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