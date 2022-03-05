İzmir hava durumu (5 Mart-3 Nisan)
Mart ayının ilk cemresi bugün düşüyor. İnsanlar havanın düzelmesine beklerken ülkenin birçok yerinde soğuk hava ve yağmur hakim. İzmir ilinde ikamet eden kişiler hava durumunu araştırmakta. Peki, İzmir’de hava durumu kaç derece?
2022-03-05 13:38:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yayınlanan hava durum raporları insanların gündeminde bulunmakta. İzmir'de oturan kişiler arama motorlarında hava durum raporunu araştırmakta. İzmir'de ne zaman yağmur yağacak? İzmir bu gün güneşli mi? İzmir'de hava kaç derece? Sorularının cevapları İzmir'de oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
İzmir hava durumu
5 Mart Cmt
Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali
10°
7°
6 Mart Pazar
Yağmurlu ve açık hava
13°
8°
7 Mar Pzt
Yağmurlu ve açık hava
12°
6°
8 Mart Salı
Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali
12°
5°
9 Mart Çarşamba
Parçalı bulutlu
13°
4°
10 Mart Perşembe
Parçalı bulutlu
9°
1°
11 Mar Cum
Parçalı bulutlu
5°
-1°
12 Mart Cmt
Çok bulutlu
9°
1°
13 Mart Pazar
Bulutlu
9°
2°
14 Mart Pzt
Hafif yağmur
11°
1°
15 Mart Salı
Az bulutlu ve güneşli
14°
6°
16 Mart Çarşamba
Az bulutlu ve güneşli
15°
7°
17 Mart Perşembe
Çoğunlukla güneşli
15°
7°
18 Mart Cuma
Az bulutlu ve güneşli
14°
9°
19 Mart Cmt
Parçalı bulutlu
14°
6°
20 Mart Pazar
Güneşli
13°
6°
21 Mar Pzt
Çok bulutlu
13°
6°
22 Mart Salı
Güneşli
14°
6°
23 Mart Çarşamba
Az bulutlu ve güneşli
14°
7°
24 Mart Perşembe
Güneşli
15°
7°
25 Mart Cuma
Güneşli
14°
7°
26 Mart Cmt
Az bulutlu ve güneşli
15°
8°
27 Mart Pazar
Bulutlu
15°
9°
28 Mart Pzt
Az bulutlu ve güneşli
16°
9°
29 Mart Salı
Çok bulutlu
15°
8°
30 Mart Çarşamba
Hafif yağmur
15°
11°
31 Mart Perşembe
Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar
15°
11°
1 Nisan Cuma
Çok bulutlu
16°
9°
2 Nisan Cmt
Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar
15°
10°
3 Nisan Pazar
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
17°
9°
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