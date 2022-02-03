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TIMETURK / YAŞAM / İzmir hava durumu (3 Şubat – 3 Mart)

İzmir hava durumu (3 Şubat – 3 Mart)

Akdeniz iklim kuşağında kalan İzmir'de yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. İzmir’de oturan kişiler arama motorlarında hava durum raporunu araştırmakta. Peki, İzmir’de hava kaç derece?

1 Saat Önce
2022-02-03 02:52:01
İzmir hava durumu (3 Şubat – 3 Mart)

İzmir'de ne zaman yağmur yağacak? İzmir bu gün güneşli mi? İzmir'de hava kaç derece? Sorularının cevapları İzmir'de oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İzmir'de hava durumu nasıl?

3 Şubat Perşembe

Yağmur ve hava bulutlu

11°

4 Şubat Cuma

Güneşli

5 Şubat Cmt

Parçalı bulutlu

12°

6 Şubat Pazar

Parçalı bulutlu

12°

7 Şubat Pzt

Parçalı bulutlu

13°

8 Şubat Salı

Güneşli

16°

9 Şubat Çarşamba

Çoğunlukla güneşli

13°

10 Şubat Perşembe

Bol Güneşli

13°

11 Şubat Cuma

Çoğunlukla güneşli

14°

12 Şubat Cmt

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

13°

13 Şubat Pazar

Çok bulutlu

13°

14 Şub Pzt

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

13°

15 Şubat Salı

Çoğunlukla güneşli

12°

16 Şubat Çarşamba

Hafif yağmur

12°

17 Şubat Perşembe

Bulutlu

11°

18 Şubat Cuma

Çok bulutlu

11°

19 Şubat Cmt

Çok Bulutlu

12°

20 Şubat Pazar

Az bulutlu ve güneşli

11°

21 Şubat Pzt

Bulutlu

11°

22 Şubat Salı

Az bulutlu ve güneşli

12°

23 Şubat Çarşamba

Az bulutlu ve güneşli

11°

24 Şubat Perşembe

Çok Bulutlu

11°

25 Şubat Cuma

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

11°

26 Şubat Cmt

Yer yer sağanaklar

12°

27 Şubat Pazar

Bulutlu

12°

28 Şubat Pzt

Güneşli

12°

1 Mart Salı

Güneşli

11°

2 Mart Çarşamba

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

11°

3 Mart Perşembe

Daha sıcak

19°

10°

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