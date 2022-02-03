İzmir hava durumu (3 Şubat – 3 Mart)
Akdeniz iklim kuşağında kalan İzmir'de yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. İzmir’de oturan kişiler arama motorlarında hava durum raporunu araştırmakta. Peki, İzmir’de hava kaç derece?
2022-02-03 02:52:01
İzmir'de ne zaman yağmur yağacak? İzmir bu gün güneşli mi? İzmir'de hava kaç derece? Sorularının cevapları İzmir'de oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
İzmir'de hava durumu nasıl?
3 Şubat Perşembe
Yağmur ve hava bulutlu
11°
5°
4 Şubat Cuma
Güneşli
9°
2°
5 Şubat Cmt
Parçalı bulutlu
12°
2°
6 Şubat Pazar
Parçalı bulutlu
12°
5°
7 Şubat Pzt
Parçalı bulutlu
13°
4°
8 Şubat Salı
Güneşli
16°
7°
9 Şubat Çarşamba
Çoğunlukla güneşli
13°
3°
10 Şubat Perşembe
Bol Güneşli
13°
4°
11 Şubat Cuma
Çoğunlukla güneşli
14°
3°
12 Şubat Cmt
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
13°
5°
13 Şubat Pazar
Çok bulutlu
13°
5°
14 Şub Pzt
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
13°
4°
15 Şubat Salı
Çoğunlukla güneşli
12°
4°
16 Şubat Çarşamba
Hafif yağmur
12°
8°
17 Şubat Perşembe
Bulutlu
11°
7°
18 Şubat Cuma
Çok bulutlu
11°
7°
19 Şubat Cmt
Çok Bulutlu
12°
6°
20 Şubat Pazar
Az bulutlu ve güneşli
11°
6°
21 Şubat Pzt
Bulutlu
11°
7°
22 Şubat Salı
Az bulutlu ve güneşli
12°
6°
23 Şubat Çarşamba
Az bulutlu ve güneşli
11°
5°
24 Şubat Perşembe
Çok Bulutlu
11°
4°
25 Şubat Cuma
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
11°
6°
26 Şubat Cmt
Yer yer sağanaklar
12°
8°
27 Şubat Pazar
Bulutlu
12°
7°
28 Şubat Pzt
Güneşli
12°
4°
1 Mart Salı
Güneşli
11°
5°
2 Mart Çarşamba
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
11°
5°
3 Mart Perşembe
Daha sıcak
19°
10°
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