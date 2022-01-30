İzmir ezan vakti (30 Ocak – 28 Şubat)

Namaz kılmak, Müslümanlara Allah tarafından emredilmiştir. Her ilin namaz vakti kendine göre değişmektedir. Namaz kılmak için ezanın hangi saatlerde okuduğunu bilmemiz gerekmekte. Peki, İzmir namaz vakitleri nelerdir?

Namaz kılmak, Müslümanlara Allah tarafından emredilmiştir. Bilindiği üzere namaz vakitleri beş kısımdan oluşur. Bunlar, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsıdır. İzmir namaz vakitleri kaçta okunuyor? İzmir ezan saatleri nelerdir? İzmir'de imsak vakti ne zaman? İzmir'de güneş ne zaman doğuyor? Sorularının cevabı İzmir'de oturan kişiler tarafından aranmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İzmir namaz vakitleri nelerdir?

Namazın iç ve dış şartları nelerdir?

İç şartlar

Hadesten tahâret

Necâsetten tahâret

Setr-i avret

İstikbâl-i kıble

Vakit

Niyet

Dış şartlar

İftitah tekbiri

Kıyam

Kıraat

Rükû

Secde

Ka‘de-i ahîre şeklinde sıralanır

Abdest nasıl alınır?

1- Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

2- Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

3- Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

4- Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

5- Alından başlayarak saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

6- Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Aynı şekilde sol kolda 3 defa bu şekilde yıkanır.

7- Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir. Ardından kulaklar meshedilir.

8- Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

9- Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır.

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