DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Piyasada ağustos ayı kırılma noktası mı?
'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'
Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'

TIMETURK / YAŞAM / İzmir'de sokak düğününde ormanlık alana havai fişekler atıldı

İzmir'de sokak düğününde ormanlık alana havai fişekler atıldı

Karabağlar ilçesinde sokak düğünü gerçekleşti. Eğlence sırasında katılımcılar, ormanlık alana havai fişek attı. İhbar üzerine gelen ekipler, alevleri söndürerek bölgeyi kontrol altına aldı.

1 Gün Önce
2021-08-04 10:17:31
İzmir'de sokak düğününde ormanlık alana havai fişekler atıldı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Türkiye orman yangınlarıyla günlerdir mücadele ederken İzmir'de beklenmeyen anlar yaşandı.

İzmir Karabağlar ilçesinde, akşam saatlerinde sokak düğünü gerçekleşti.

ALEVLER HIZLICA BÜYÜDÜ

Düğün esnasında kutlamalar yapılırken, katılımcıların havai fişeklerle yaptığı gösteri etrafa tehlike saçtı.

Sokak düğünündeki eğlence esnasında ormana doğru atılan havai fişekler, yeşillik alanlarda yangın çıkmasına neden oldu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ormanın yandığını gören vatandaşlar alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itaiye ekipleri intikal etti.

Ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler söndürülerek bölge kontrol altına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş