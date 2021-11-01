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TIMETURK / YAŞAM / İzinsiz yediği üzüm için not bıraktı

İzinsiz yediği üzüm için not bıraktı

Eskişehir'de yaşayan çiftçi Mesut Parlak'ın bağından üzüm yiyenler, bahçenin kenarına 'Geldik bağından iki salkım üzüm yedik. Hakkınızı helal edin.' yazılı not bıraktı.

2 Saat Önce
2021-11-01 17:24:51
İzinsiz yediği üzüm için not bıraktı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çiftçilik yapan Mesut Parlak, bağından üzüm yiyenlerin, "Geldik bağından iki salkım üzüm yedik. Hakkınızı helal edin." yazılı not ile 11 lira bırakması karşısında duygulandı.

İlçeye bağlı Mayıslar Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Mesut Parlak, Gağca mevkisindeki üzüm bağına geldiğinde bir notla karşılaştı.

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Tarlasının kenarındaki bir bağın yanında, üzerinde 11 lira madeni para bulunan "Geldik bağından iki salkım üzüm yedik. Hakkınızı helal edin." yazılı notu gören Parlak, sosyal medya hesabından "Helal olsun" paylaşımında bulundu.

Parlak, AA muhabirine, geçimini tarımla sağlandığını, çocukluğundan itibaren üzüm, zeytin ve yonca yetiştirdiklerini bildirdi.

Mahalledeki Gağca mevkisinde kendilerine ait üzüm bağlarının bulunduğunu ifade eden Parlak, "Bu arazide 600 kök üzüm bağımız var. Hasadına eylül ayının başlarında başlıyoruz. Hava şartlarına göre hasadımız kasım ayına kadar devam ediyor. Hasadımız devam ediyor ancak sonlara yaklaştık." dedi.

'Hakkınızı helal edin' yazıyordu

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Sabah bahçeye geldiklerinde bağın hemen dibinde bir kağıt gördüğünü anlatan Parlak, "Kağıtta 'Geldik bağından iki salkım üzüm yedik. Hakkınızı helal edin.' yazıyordu. Kağıdın üzerine de para bırakmışlar. 11 lira madeni para bulunuyordu. Eskiden bu gibi olaylar daha yaygındı. Artık insanlar böyle şeylere dikkat etmiyor. Bu kağıdı görünce hala eskisi gibi düşünceli insanların olduğu aklıma geldi. Çok duygulandım. Çok güzel bir şey yapmış. Benim hakkım helal olsun." diye konuştu.

Kağıdın fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaştığını dile getiren Parlak, "Kağıdı bırakan kişi çok güzel bir şey yapmış. Bağıma gelirse kendisiyle tanışmak isterim. Ne zaman isterse de bağdan üzüm yiyebilir." ifadelerini kullandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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