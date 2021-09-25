İyilik dolu su kuyusu

Yetersiz alt yapı hizmetleri, kuraklık, düzensiz yağışlar, kirli ve durağan sular gibi nedenlerden kaynaklanan hastalıklardan dolayı her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Temiz suya ulaşmada yaşanan zorluklar insanların gündelik ihtiyaçlarıyla birlikte tarım ve hayvancılık olanaklarını da engellemekte.

Sadakataşı Derneği bu durumun çözümüne katkı sunmak amacıyla desteklerinizle başta Afrika ve Asya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde su kuyuları açarak kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırıyor.

NİJER

Afrika kıtasının batısında yer alan ve dünyanın en fakir ülkelerinden olan Nijer'de çöl iklimi hakimdir. Aşırı sıcakların yaşandığı ülkede susuzluk en büyük problemlerden birisi durumunda. Sadece temmuz ve ağustos aylarında yağış alan ülkede nüfusun %50'si temiz suya ulaşmada sorun yaşamaktadır. Nijer'de temiz su problemi nedeniyle kolera, tifo, sıtma gibi salgın hastalıklardan her yıl binlerce insan hayatını kaybediyor. Bölge halkını salgın hastalıklardan korumak ve temiz suya ulaştırmak için Sadakataşı Derneği su kuyusu projelerini hayata geçiriyor.

NEPAL

Asya'nın güneyinde yer alan Nepal'de muson iklimi görülmektedir. Yağışların yoğun olduğu ülkede yetersiz alt yapı hizmetleri ve barajların azlığı nedeniyle yeterince su birikimi yapılamamaktadır. Kanalizasyon sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle temiz su ile kirli su birbirine karışmaktadır. Sadakataşı Derneği'nin Nepal'de açtığı su kuyuları ile bölge halkının su ihtiyacını karşılamasına katkı sağlıyor.

TOGO

Batı Afrika'da yer alan Togo'da tropikal ve nemli bir iklim görülmektedir. Gıda ve tıbbi malzemelerle birlikte ülkede ciddi bir şekilde temiz su sorunu yaşanmaktadır. Nüfusun %40'ından fazlası temiz su kullanamamaktadır. Bölgede temiz su ihtiyacının karşılanamaması sebebiyle sıtma, menenjit, hepatit ve tifo gibi salgın hastalıklar sık görülmektedir. Sadakataşı Derneği'nin açmış olduğu su kuyularıyla bölge halkı gündelik yaşamında kullanabilecekleri içilebilir temiz suya kavuşuyor.

SOMALİ

İç savaşların ve krizlerin gölgesindeki Somali'de, sağlık ve su gibi problemler yaşanmaktadır. Bu problemlerin başlıca nedenleri; kuraklık, açlık, sefalet ve özellikle iklim değişikliğidir. Somali'de her 10 çocuğun sekizi, temiz suya ulaşamamaktan kaynaklanan ishal, tifo, kolera gibi hastalıklara yakalanmaktadır. İnsanların su ihtiyacını karşılamak ve salgın hastalıkların önüne geçebilmek için Sadakataşı Derneği su kuyusu projelerini hayata geçiriyor.

SRİ LANKA

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da azınlıkta olan Müslümanlar yılın büyük bir kısmında temel ihtiyaçlarını karşılayacak suyu bulamamaktadır. Ülke yeterince yağış almasına rağmen yer üstü sularının kirliliği, altyapı sorunu ve duran sular nedeniyle temiz suya ulaşımda zorluklar yaşanmaktadır. Sadakataşı Derneği'nin Sri Lanka'da açtığı kuyular, burada yaşayan halkın günlük su ihtiyacını karşılamaktadır.

KENYA

Somali'nin komşusu olan Kenya'da da birkaç yıl arayla kuraklıklar yaşanıyor. Ülkede su şebekelerinin zayıf durumda olmasından dolayı halk su temini konusunda sorun yaşamaktadır. Temel ekonomik uğraş olan tarım ve hayvancılık, düzensiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle darbe almaktadır. Sadakataşı Derneği'nin Kenya'da açtığı kuyular özellikle kuraklık zamanlarında insanların hayatını kurtarmaktadır.

ÇAD

Çad dünyanın en kurak ülkelerinden birisidir. Başkent N'djamena'nın çok sınırlı bir kısmı dışında su şebekesi bulunmamaktadır. Birçok köy su ihtiyacını çevre bölgelerden hayvanlarla taşıyarak karşılamaktadır. Ülkenin kuzeyi özellikle yaz aylarında yaşadığı kuraklık sebebiyle su temininde büyük sorunlar yaşamaktadır. Bölgede Sadakataşı Derneği'nin açtığı su kuyuları ile birlikte insanların gündelik yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan su karşılanmaktadır.

BURKİNA FASO

Dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olan Burkina Faso tropik bir iklime sahiptir. Ülkede kurak ve yağmurlu iki mevsim yaşanmaktadır. Halkın çoğunun yaşadığı kırsal kesimde su temini kuyulardan karşılanmaktadır. Burkina Faso'da ekonomik şartların zayıf olması sebebiyle su kuyuları açılamamakta veya zor şartlarda açılmaktadır. Ülkedeki insanların içtikleri su, çeşitli hastalıklara yol açan bir vahadan sağlanmakta ve bazen suya ulaşmak için kilometrelerce yol gitmek gerekmektedir. Sadakataşı Derneği'nin açılışlarını yaptığı su kuyuları ile bölge halkı tarım ve gündelik ihtiyaçları için gerekli olan suya kavuşmaktadır.

BANGLADEŞ

Bangladeş dünyanın en gelişmemiş ülkeler arasında yer alıyor. 170 milyon nüfusa sahip olan ülke ekonomik kaynakların yetersizliği nedeni ile yoksulluk yaşamaktadır. Özellikle Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda şartlar daha da ağır bir şekilde göze çarpmaktadır. Yerüstü sularının kirli olmasından dolayı Sadakataşı Derneği'nin açmış olduğu tulumba ve şadırvanlar mültecilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması bakımından hayati öneme sahiptir.

MALİ

Batı Afrika ülkesi olan Mali'nin, güney bölgelerinde şehirleşme yaygınken kuzeyde Sahra Çölü ile kaplı olduğundan nüfus seyrektir. Sıcak ve kurak bir iklime sahip olan ülke yaz ayları dışında yağış almamaktadır. Bölgede temiz suya ulaşımda yaşanan sıkıntılardan dolayı salgın hastalıklar yaygın durumdadır. Ülkenin kuzey kesimlerinde Sadakataşı Derneği'nin açılışını gerçekleştirdiği su kuyuları ile bölge halkının temiz su ihtiyacı karşılanmaktadır.

GANA

Batı Afrika'da yer alan Gana'nın güney bölgeleri tropikal iklime sahipken kuzeyi kuraklık sorunuyla boğuşmaktadır. Ülkede alt yapı hizmetleri yetersizliği ve kırsal kesimlerde su şebekelerinin zayıf olması sebebiyle bölge halkı gündelik su ihtiyacını karşılamakta sorun yaşamaktadır. Bölgenin en önemli gelir kaynağı olan hayvancılık ve tarımda temiz su yetersizliği sebebiyle sektemeye uğramaktadır. Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla Gana'nın kuzey bölgelerinde açılan su kuyularıyla bölge halkına destek oluyor.

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