İYİ Partili Durmuş Yılmaz kalp operasyonu geçirdi

Merkez Bankası eski başkanı, İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz kalp operasyonu geçirdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Merkez Bankası eski başkanı, İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın kalp operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Çıray; "Türk bürokrasisinin ilkeli bürokratı.. Durmuş Yılmaz Bey'in kalbindeki sıvı birikmesini açık kalp operasyonu ile alıp, kalbinin üzerindeki zar oluşumunu da temizlemişler. Durumu çok iyi. Yaşamını artık daha aktif olarak sürdürebilir. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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