İyi hissetmenin kimyası

Kendimizi iyi hissettiren, bize mutluluk hissi veren hormonlar nelerdir? Neler yapmak mutluluk hormonu salgılanmasına sağlar?

Mutluluk hormonları, Serotonin, Dopamin, Oksitosin ve Endorfin şeklinde tespit edilmiştir. Bunlar zevk, mutluluk ve hatta aşk gibi olumlu duygular hissettiren haz ve mutluluk hormonlarıdır.

Beyindeki ve vücuttaki bu mutluluk hissettiren kimyasallar, duygu ve düşünce dünyamızı etkiler. Bu hormonların hareketliliğiyle kendimizi mutlu hissederiz. Peki neler yapmak hangi mutluluk hormonunu harekete geçiriyor, ne tür aktiviteler bizi mutlu edebiliyor...

Dopamin

Küçük başarılar kutlamak

Bir şeyler üretmek

Görev üstlenmek

Serotonin

Günlük tutmak

Meditasyon yapmak

Geçmiş başarıları düşünmek

Endorfin

Gülmek

Düzenli egzersiz yapmak

Komik şeyler izlemek

Aromaterapi

Oksitosin

Hediye almak

El ele tutuşmak

Sarılmak

Bir hayvanı sevmek

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