İyi hissetmenin kimyası
Kendimizi iyi hissettiren, bize mutluluk hissi veren hormonlar nelerdir? Neler yapmak mutluluk hormonu salgılanmasına sağlar?
2022-08-28 11:22:37
Mutluluk hormonları, Serotonin, Dopamin, Oksitosin ve Endorfin şeklinde tespit edilmiştir. Bunlar zevk, mutluluk ve hatta aşk gibi olumlu duygular hissettiren haz ve mutluluk hormonlarıdır.
Beyindeki ve vücuttaki bu mutluluk hissettiren kimyasallar, duygu ve düşünce dünyamızı etkiler. Bu hormonların hareketliliğiyle kendimizi mutlu hissederiz. Peki neler yapmak hangi mutluluk hormonunu harekete geçiriyor, ne tür aktiviteler bizi mutlu edebiliyor...
Dopamin
Küçük başarılar kutlamak
Bir şeyler üretmek
Görev üstlenmek
Serotonin
Günlük tutmak
Meditasyon yapmak
Geçmiş başarıları düşünmek
Endorfin
Gülmek
Düzenli egzersiz yapmak
Komik şeyler izlemek
Aromaterapi
Oksitosin
Hediye almak
El ele tutuşmak
Sarılmak
Bir hayvanı sevmek
YORUMLAR (0)