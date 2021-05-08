İyi güne de kötü güne de helva

Düğünde, cenazede, doğumda, asker yolcu etmede, hacca gidiş ve dönüşte...Türk mutfağının tadıdır helva

Düğünde, cenazede, doğumda, asker yolcu etmede, hacca gidiş ve dönüşte, bayramlarda, dini günlerde, özel gün ve gecelerde Türk mutfağının vazgeçilmez tadı helvalardır. Ülkemizde ve birçok Ortadoğu ülkesinde helva yaygın olarak yapılan ve yenen bir tatlıdır.

Türk geleneğinde kısacası; iyi günde de kötü günde de mutfakta helva bulundurulur...

Türk mutfaklarında çokça rastladığımız ve yapımı ayrı bir özen gerektiren helva çeşitlerinden bazıları yapılışlarıyla şu şekilde:

Met helvası

1 kilogram şeker 2 su bardak su 1 adet limon 250 gram tereyağı 3 su bardağı un...

Şeker ve suyu bir tencerede karıştırın ve kaynayana kadar pişirin.Limonun suyunu şerbete ekleyin.

Rengi hafif kızarana kadar kaynatmaya devam edin.Şerbetten 1 kaşık alıp soğuk suya damlatın. Eğer katılaşırsa olmuş demektir, ocaktan alıp soğutabilirsiniz.250 gram tereyağını tavada eritin.Unu bu yağda kavurup geniş bir tepsiye alın ve soğumasını bekleyin.Bu esnada ocaktan aldığınız şerbeti, rengi beyazlaşana ve ağda kıvamına gelene kadar katlaya katlaya yoğurun.Ağdayı tepsideki unun içine alın ve 4 tarafından çekiştirerek halkayı büyütün.Halka büyüyünce ikiye katlayıp aynı işlemi yeniden yapın.Bu işlemi ağda ve kavrulmuş un tamamen homojenleşene kadar sürdürün.Ardından met helvasını bozuk para çapında inceltip parmak boyunda dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Çekme helva

1 su bardağıun 1 su bardağıpudra şekeri 5 yemek kaşığı (tepeleme)margarin veya tuzsuz tereyağı...

Unu tabanı kalın bir tavanın içerisinde kısık ateşte rengi dönene ve kokusu çıkana kadar yavaş yavaş kavurun.

Kavurduktan sonra ocaktan alın ve varsa topakları yok etmek için süzgeçten eleyin.

Derin bir kabın içine alın ve pudra şekeriyle karıştırın.

Tereyağını ya da margarini eritin ve sıcak bir haldeyken unlu karışımın içine koyup karıştırın.

Kurabiye hamuru kıvamında bir kıvam elde edilir ve dikdörtgen ya da yuvarlak bir kabın içine yayın.

Su bardağının arkasıyla bastırarak sıkıştırın. 2-3 saat buzdolabında bekletin. Çıkarıp dilimleyerek servis edin.

Saray helvası

2,5 su bardağı un Yarım paket margarin yada tereyağı 4 yemek kaşığı pudra şekeri...

Unu bir tencereye alıp kısık ateşte kokusu çıkana kadar en az 15 dakika kavurun.

Hafif pembeleşmeye başlayınca alın. Çok rengini değiştirmeden içine erittiğimiz margarini yada tereyağını hangisini tercih ediyorsanız ekleyin. Pudra şekerini de ekleyip tahta kaşık yardımıyla karıştırın. Daha sonra karışımı bir borcama alıp demir kaşık yardımıyla bastırıp yayın. Karışım iyice sıkıştığında baklava dilimi olacak şekilde kesin.

Oda sıcaklığına geldiğinde en az 2 saat buzdolabında dinlendirin

Çıtır helva

1 kg pekmez 2 su bardağı susam 1 adet gevrek yufka

Pekmez ve yufkayı bir tencereye koyup karıştırıyoruz ardından üzerine susam ekliyoruz.

Kıvamını tutturuncaya kadar hafif ateşte karıştırarak pişirirmeye devam ediyoruz.

Hazır olduğunda soğuk şekilde servis ediyoruz.

Bitli helva

3 su bardağı esmer şeker 3 su bardağı su 2 yemek kaşığı süt tozu 1 adet vanilya

50 gr margarin 1 büyük kase kavrulmamış susam Yarım adet limon suyu...

Tencereye şekeri alıp yağda karartmadan çok az kavurulur. Üzerine suyunu ekleyip vanilyasını koyup kısık ateşte koyu bir kıvam alana kadar kaynatılır. Koyulaşan şerbetelimon suyu sıkıp altını kapatıp ılıtın. Bir yağlı kağıt üzerine susamları sürüp ılık şerbeti susamların üzerine ince tabaka döküp tekrar bekletin. Şerbetin üzerine tekrar bol susam serpin. Kağıdın bir ucundan kaldırıp öbür uca doğru rulo yapıp tamamen soğutup drevamında kesin.

Yaz helvası

1 su bardağı tahin 1 su bardağı toz şeker yarım çay bardağı su yarım su bardağı iri iri kıyılmış ceviz

1 tepeleme yemek kaşığı kakao...

Tahin ve kakaoyu bir kase içinde içinde hiç topak kalmayacak şekilde karıştırın.Şekeri bir tencere içine alıp suyu ekleyin. İyice karıştırıp ocağa alın önce orta ateşte kaynamaya başladıktan sonar ocağın en küçük gözünde, kısık ateşte pişirmeye başlayın.10 dakika sonra hafif şerbetin koyulaşmaya başladığını anlayacaksınız. O zaman ocaktan alıp sıcak sıcak tahine katın ve cevizi ekleyip bir dakika kadar karıştırın. Şerbetin kıvamı çok önemli eğer biraz koyulaşmazsa sertleşmiyor veya şerbet çok koyulaşırsa bu sefer fazla sert oluyor o yüzden ocağın başından ayrılmadan şerbeti pişirin.Küçük dikdörtgen bir kalıp içini sıvı yağ ile çok fazla olmamak kaydıyla yağlayın ve en altına dip kısmına göre kestiğiniz yağlı kağıdı koyun.Karışımı içine boşaltıp üzerini düzleştirin. Kalıbı içindeki hava kabarcıkları çıksın diye bir kaç kez tezgaha vurun. Oda sıcaklığında iyice soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın.4 saat sonra dolaptan çıkarın. Bıçakla kenarından geçip kalıptan oynamasını sağlayın ve bir tabağa ters çevirin. Ters çevirdikten sonra üzerini yarım ceviz dizebilirsiniz.

Tahinli irmik helvası

3 yemek kaşığı tereyağ 3 yemek kaşığı sıvı yağ 2 su bardağı irmik

1, 5 su bardağı şeker 2 su bardağı süt 1 çay bardağı tahin...

Yağları tencereye alın. İrmiği ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Kavrulan irmikler sütünüzü katın.

Şekeri ilave edip hızlıca karıştırın. Tahini de ekleyip karıştırın. Tencerede yarım saat kadar dinlendirdikten sonra servis edilebilir bir duruma gelecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.