İyi bir görünümün yeni adresi Egali Klinik

Estetik cerrahi, yüz güzelleştirme, estetik diş hekimliği, saç ekimleri gibi konularda hizmet veren Egali Clinic, İstanbul Sefaköy’de şubesini açtı.

Klinik doktorlarından Bahadır Güneş ve Saç Ekim uzmanı ADEM KÖSE verdikleri hizmetler hakkında bilgiler verdi. KÖSE, müşterilerine en iyi hizmeti en sağlıklı yolla vermek istediklerinin altını çizdi. Türkiye'nin medikal turizmde gitgide çok daha iyi yerlere geldiğini açıklayan Bahadır Güneş ve Saç Ekim uzmanı ADEM KÖSE, ‘'Yurt dışındaki insanlar artık saç ekimi, botoks, diş güzelliği gibi konularda ülkemizi tercih ediyorlar'' dedi. KÖSE konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘'Fiziksel görünüm sizinle diyalog kuracak insanlar ya da ilk tanıştığınızda bırakacağınız etki için oldukça önemlidir. Fiziksel bir farklılık birçok insan tarafından fark edilir ve dikkat çeker. Bu farklılık eğer olumsuz ise kişide özgüven eksikliğine bile neden olabilir. İşte bu noktada insanlar çözümü estetik cerrahide arıyor. Biz kliniğimize gelen müşterilerimize öncelikle rahat bir ortam sağlamak için çaba harcıyoruz'' diye belirtti.

‘'BURUN ESTETİĞİNDE UTANGAÇ OLMAYIN''

Klinikte yaptıkları burun estetikleri hakkında da bilgi veren Bahadır Güneş ve Saç Ekim uzmanı ADEM KÖSE, burnunu yaptırmak için gelen vatandaşların utangaç olabildiğine dikkat çekerek, ‘'Bazen bizimle net olarak ne istediklerini paylaşmakta zorlanıyorlar. Utanıyor ya da çekiniyorlar.

Halbuki en iyi sonucu alabilmek ve kişiyi memnun edebilmemiz için iyi bir iletişim kurmamız ve birlikte burunlarının yeni görünümünü belirlemek adına konuşmamız gerekiyor. Burun estetiği yaptırmak isteyen vatandaşlar ya daha iyi bir görünüm için bunu seçiyor ya da zor nefes alma sorunuyla karşı karşıya olduğu için estetik ameliyat yaptırıyor.

İşte bu noktada burun estetiğine başlamadan önce bazı adımlar uygulamamız gerekiyor. Bunlar ilk etapta yüz analizi, kan ve çeşitli laboratuvar testleri, kişinin daha önce yaşadığı burun sorunları gibi şeyler oluyor. Kişinin sağlık durumu analizini tamamladıktan sonra birlikte burnunun yeni görünümünü belirliyoruz.

Eski görünümüne ait birçok fotoğrafı çekiyor, ardından yüzüne uygun en iyi görünüm seçeneklerini kendisine sunuyoruz. Bu kısım çok önemli çünkü yapılacak işlemler kişide sağlık açısından yeni bir sorun ortaya çıkarmamalı. En dikkat ettiğimiz önceliğimiz daima bu oluyor'' diye konuştu.

‘'MÜKEMMEK GÜLÜŞE KAVUŞMAK ÇOK KOLAY''

Bir kişiyle yeni tanışıp, sohbet ettiğinizde kişinin yüzüne odaklanırsınız. Konuşurken dikkat ettiğiniz en önemli noktalardan biri ağız ve dişleri olur diyen Bahadır Güneş ve Saç Ekim uzmanı ADEM KÖSE, ‘'Kliniğimizde estetik diş hekimliği konusunda uzman bir kadroya sahibiz. Son zamanlarda en çok tercih edilen uygulamalar ise gülüş estetiği konusunda olmaktadır.

Ülkemizde diş fırçalama alışkanlığının az olması ya da geç kazandırılması birçok vatandaşımızın diş konusunda sağlık sorunları yaşamasına sebebiyet vermektedir. Ama sağlık konusunda gelişen teknoloji artık bu sorunu da kolaylıkla aşmanıza yardımcı olabilir.Hollywood Smile dediğimiz ünlüler gibi gülümsemek bunlardan biridir. Dikkat ederseniz bir ödül töreninde kırmızı halı üzerinde fotoğraf çektiren ünlülerin birçoğunun dişleri inci gibidir. Bu noktada devreye gülüş estetiği girer.

Belli bir nedenden dolayı dişlerinin ya da diş etlerinin görünümünde bozulmalar meydana gelmiş kişilere uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Bu uygulamada kişinin ağız ölçüsü alınarak en iyi görünüm için modeller çıkarılır. Kişinin isteğine göre de uygulama başlar. Diş eksikliği varsa implant ya da estetik hataları gidermek için porselen kaplama gibi çözümler sunulur. Diş etlerindeki bozukluklar giderilir. En son işlemde de diş beyazlatma yapılarak kişiye güzel dişler, sağlıklı gülüşler sağlanır'' dedi.