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TIMETURK / YAŞAM / İtfaiye amirinin annesi yangında hayatını kaybetti

İtfaiye amirinin annesi yangında hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yalnız yaşayan Emine Sevim (62), evinde yangın çıkınca Kozlu İtfaiyesi Grup Amiri Tayfun Sevim'e haber verdi.

25 Dakika Önce
2022-03-16 22:10:04
İtfaiye amirinin annesi yangında hayatını kaybetti

Yıllık izinde olan Tayfun Sevim koşarak annesinin evine giderken itfaiyeye de haber verdi. Yanan evden çıkarılan Emine Sevim, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, dün saat 02.15 sıralarında Kozlu'ya bağlı Saka Köyü'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Emine Sevim, evinde yangın çıkınca oğlu Tayfun Sevim'e haber verdi. Aynı köyde oturan ve yıllık izinde olan Tayfun Sevim, hemen annesinin evine doğru koşarken bir yandan da itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

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Olay yerine varan Tayfun Sevim, koruyucu ekipmanı olmadığından yangına ilk olarak dışarıdan müdahale etmeye çalıştı. Evin kapısının kilitli olması sebebiyle kapıyı açamayan Sevim, mesai arkadaşlarını bekledi. Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri balyoz kullanarak yanan evin kapısını kırdı.

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Yangın esnasında içeride mahsur kalan Emine Sevim, oğlu Tayfun Sevim'in mesai arkadaşlarınca evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Emine Sevim, vücudundaki yanıklar nedeniyle Eskişehir'e sevk edildi. Sevim, Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevim'in cenazesi yarın Zonguldak'ta toprağa verilecek.

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