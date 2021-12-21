İstismara Karşı Destek Hattı: 0850 216 53 67

Nirengi Derneği kurmuş olduğu İstismara Karşı Destek Hattı ile istismara ve şiddete maruz kalan 18 yaş altındaki çocuklara, ergenlere ve bakım verenlerine ücretsiz yasal danışmanlık ve psikososyal destek hizmeti sunuyor. 18 yaş altı kişilere yönelik hem yasal danışmanlık hem de psikososyal destek hizmeti sunan Türkiye’de tek hat olan Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek Hattı’na hafta içi her gün 0850 216 53 67 numaralı telefondan ulaşılabilmekte.

Nirengi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İdil Türkmen Ayaydınlı, hattın kuruluş öyküsünü şu şekilde aktardı:

“Ülkemizde şiddet mağduru çocuklar ve bakım verenleri için hem yasal danışmanlık hizmeti hem de eş zamanlı psikososyal destek hizmeti alabilecekleri sistematik bir mekanizma konusunda ciddi bir boşluk bulunmaktadır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerden Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi) uyarınca şiddet mağduru çocukların gizlilik ilkesi çerçevesinde ücretsiz destek alabilecekleri telefon hatları kurulmasına işaret edilmiştir.”

İdil Türkmen Ayaydınlı “Mağduriyetin oluşmasını takiben şiddete ve istismara maruz kalan çocuklar ve bakım verenleri yasal koruma hakları için nereye ve nasıl başvuracakları, başvuruyu takiben sürecin nasıl işleyeceği vb. yasal konular hakkında bilgilenmek, bildirimde bulunmak, sonraki süreçleri takip edebilmek için yasal danışmanlığa ihtiyaç duymaktalar. Aynı şekilde, psikososyal koruma hakları için nereye ve nasıl başvuracakları, başvuruyu takiben psikososyal destek sisteminin nasıl işleyeceği konusunda bilgi almak, psikososyal destek için toplumsal kaynaklara başvurmak konusunda destek ve danışmanlık almak ihtiyacı içindeler. Bu çerçevede kurduğumuz Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek Hattı ile hattımıza ulaşan istismara maruz kalan çocuklara, ergenlere ve bakım verenlerine ücretsiz yasal danışmanlık ve psikososyal destek hizmeti sunuyoruz” dedi.

Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek Hattı'ndan şu konularda destek sağlanıyor:

Çocuk istismarı vakaları için adli mercilere bildirim konusunda yasal yönlendirme;

İstismar bildirimi adli mercilere yapılan ancak Barodan henüz avukat atanmamış veya atanan avukata ulaşmada sorun yaşayan istismara maruz kalan çocuklara ve bakım verenlerine yasal danışmanlık desteği;

İstismar bildirimi adli mercilere yapılan ancak henüz Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden psikososyal destek için uzman atanmamış psikososyal danışmanlık ihtiyacı içinde çocuklara ve bakım verenlerine psikososyal danışmanlık desteği.

ŞİDDETE MARUZ KALDIM NE YAPMALIYIM?

Nirengi Derneği ekibinden Avukat Arsal Karakaş , Nirengi Derneği'nin bir diğer öne çıkan çalışması olan “Şiddete Maruz Kalınması Durumunda İzlenecek Yasal Adımlar Kılavuzu” için şunları ekledi:

“Destek hattının yanı sıra hem 18 yaş altı hem de 18 yaş üstü tüm bireylerin şiddete maruz kalması durumunda yasal bildirim süreçleri hakkında bilgi edinebilmeleri, doğru adımları doğru zamanda atarak cezasızlığın önlenebilmesi amacıyla Şiddete Maruz Kaldım Ne Yapmalıyım başlıklı bilgi setini web sitemiz www.nirengidernegi.org adresi üzerinden yayına aldık. Söz konusu bilgi seti sürekli olarak güncellenecek ve ilgili içeriklerle desteklenecek olup şu anda fiziksel, cinsel ve sanal şiddete maruz kalan kişilere yasal süreçlere ilişkin kapsamlı şekilde bilgi vermektedir. Bu bilgi seti ile karmaşık görünebilen hukuki süreçlerden korkmadan kişilerin yaşadıkları mağduriyeti bildirmelerine katkı sağlamayı ve içinde bulundukları şiddet döngüsünden çıkmaları için bir destek sunmayı hedefledik. Nirengi Derneği olarak İstismara Karşı Destek Hattı programımız her ne kadar 18 yaş altı kişilerin yasal koruma ve psikososyal destek ihtiyaçlarına odaklansa da 18 yaş üstü istismar ve şiddete maruz kalan kişiler de bu hattan ilgili kuruluşlara yönlendirme desteği alabilmektedir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.