İstavrit bolluğu: fiyatı yarıya düştü

Karadeniz'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'vira bismillah' diyen ve denize açılan balıkçıların ağları, ilk günden istavritle doldu. 120 liraya satılan istavritin kilo fiyatı da 50 liraya geriledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar da 'vira bismillah' diyerek denize açıldı.

İlk gün ağları istavritle dolan balıkçıların yüzü güldü. Sezon öncesi 120 liraya satılan istavritin kilo fiyatı da 50 liraya geriledi. Tezgahlarda yer alan çupra 130, somon 100, alabalık 70, barbun 50 lira, izmarit 40 lira, levrek ise 150 liraya satılıyor.

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