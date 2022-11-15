İstanbul Vita’dan Devrim Niteliğinde Bir Saç Ekim Tekniği! (Mix Teknik)

Son zamanlarda saç dökülmesi yaşayan erkekler tarafından en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan saç ekim operasyonu onlarca, yüzlerce klinik bu işlemi sağlıyor. Ancak operasyon sonrası mutsuz olan birçok kişi de kötü deneyim yaşadığını ve yeni saçlarından memnun olmadığını dile getiriyor.

Öncelikle saç ekimi operasyonu yaptırmak isteyen kişiler, yeterince bilgi sahibi olmadıklarından, hastane seçmekte zorlanıyor ve sonrasında yanlış bir seçim yaparak pişman oluyorlar.

Peki doğru seçim için önemli olan etkenler nelerdir?

Yaptırdığınız yer bir klinik mi? yoksa Hastane mi?

Sadece yurtiçinde değil, global anlamda da dünyanın saç ekim merkezi haline gelen Türkiye'de her gün 10.000'den fazla saç ekim operasyonu yapılıyor. Ancak oldukça komik bir istatistik olarak bu operasyonların yalnızca 10%'u hastane ortamında, diğer %90'lık kısım kliniklerde ve anlaşmalı odalarda yapılıyor. Bu yüzden operasyonunuz gerçekten bir hastanede mi yoksa kiralanmış bir odada mı yapılacak bakmanızda fayda var.

İstanbul vita olarak bütün operasyonlarımızı Türkiye'nin en lüks hastanelerinden biri olan Academic Hospital saç ekimi merkezinde uzman doktorlar ile garantili olarak gerçekleştiriyoruz.

Operasyonunuzu bir doktor mu, yoksa bir asistan hemşire mi gerçekleştirecek?

Mutsuz saç ekimi deneyimi yaşayan insanların birçoğunun oldukça ucuz ve bunun sonunda da doktor yerine asistan ile saç ekim operasyonu gerçekleştirdiğini biliyor muydunuz?

Yıllarca tıp dünyasında eğitim almış, saç ekim operasyonları gerçekleştirmiş ve bununla ilgili onlarca sertifikalar almış bir doktor yerine, hemşire tarafından saçınızın ekilmesini istemezsiniz değil mi?

İstanbul Vita saç ekim merkezi olarak yıllardır bizimle çalışan ve müşteri memnuniyetinin 100% olduğu başarılı doktorlarımızdan Dr. Özge Miray Gültekin ve Dr. Mustafa Ayhan Balcı ile tüm operasyonlarımızda uzman doktorlar ile bulunuyoruz.

Hangi teknik ile saç ekimi operasyonunuz yapılacak?

Saç ekim için yıllardır kullanılan FUT, FUE, DHI, Safir FUE ve Robotik gibi onlarca tekniğin başarısı kendi arasında kıyaslanmış ve içlerinden yalnızca Safir FUE ve DHI tekniklerinin oldukça başarılı sonuç gösterdiği anlaşılmıştır. Bu tekniklerin kendi içlerinde sahip oldukları avantajlar ile kişiler istekleri doğrultusunda seçim yaparak operasyon sonrası sağlıklı ve doğal görünen saçlara sahip olabiliyorlar.

Örneğin, Safir FUE yönteminde; safir uçlu bıçaklar kullanılarak kanallar klasik FUE yöntemine göre daha yakın açılıyor ve operasyon sonra çok daha yoğun saçlarınız oluyor. Yoğunluğun karşılığında saçların şekilli ve doğal görünmesi de kişiyi mutlu eden etkenlerden biri.

Diğer yandan DHI yöntemi; tıraşsız ve kanal boyutlarının daha küçük açılması gibi diğer özellikleri bakımından tam olarak kişinin isteğini karşılayan diğer bir iyi saç ekim tekniği.

Hazır olun! Şimdi İstanbul Vita'da bu 2 teknik bir arada kullanılıyor. Mix Teknik olarak adlandırdığımız ve sektörde öncü olduğumuz bu Safir FUE ve DHI tekniklerinin birlikte kullanılması ile çok daha yoğun ve doğal saçlara sahip olabiliyorsunuz.

Mix teknik ile saç ekim sonrası, değerlendirmelerini incelediğimiz 119 kişiden aldığımız geri dönüşler tam olarak %100!

Şaşırtıcı derece doğal ve sıkı saçlara kavuşan kişiler ön bölgeye yapılan DHI ve üst, orta ve arka bölgeye yapılan Safir FUE teknikleriyle çok daha doğal ve yoğun görünen saçlara sahip olduğunu söylüyor.

Sektöre İstanbul Vita'nın sayesinde giren Mix Tekniği lisanslı olarak yapabilen tek kurum olduğumuzu söylemekte fayda var.

Mix teknik sonuçlarını incelemek için instagram sayfamıza gidebilir ve son yaptığımız mix teknik sonuçlarını görebilirsiniz. 20 Kasım 2021 tarihinden bu yana yaptığımız Safir FUE ve DHI kombin Saç Ekimi tekniği ile iddia ediyoruz çok daha yoğun ve çok daha doğal saçlarınız olacak!

Yaptırdığınız yer hakkındaki şikayetleri incelediniz mi?

Son olarak yaptırdığınız kurumun saç ekim şikayetlerini incelemenizde ve hangi konularda eksik olduğunu anlamanızda fayda var. İstanbul vita olarak sahip olduğumuz Google, Instagram, Facebook, Proven Expert, Trust Pilot gibi değerlendirme sitelerinde %96 oranında memnuniyet dönüşü olan yorum ve fotoğraflar bulunduğunu hatırlatalım.

Saç ekimi fiyatları kişiden kişiye, donör bölgenin yoğunluğuna, uygulanacak yönteme bağlı olarak değişkenlik gösterir. Safir FUE & DHI kombin saç ekimi fiyatları ve operasyon süreci ile ilgili sorularınız için iletişime geçebilir, İstanbul Vita'nın uzman kadrosundan detaylı bilgi alabilirsiniz.