İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu taşıma' önerisi

İstanbul Valiliği, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma töreni ve birçok ilçedeki kültür-sanat etkinliklerinden dolayı vatandaşlara alternatif güzergahları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önerdi.