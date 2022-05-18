İstanbul’un Başarılı Mobilya Üretim Firması Kastonya

Yaptığı başarılı projelerle adından söz ettirmeyi başaran ve birçok ünlü markaya özel ürün tasarımı yaparak çalışmalarını sürdüren Kastonya Wood Design, İstanbul Fatih’teki merkezinde hizmet vermeye devam ediyor.

İlk olarak 1950 yılında İstanbul Tahtakale'de kurulan firma, 72 senedir 4 kuşak aile üyeleriyle başarılı çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Birçok kategoride yüzlerce ürünü web sitesi kastonya.com.tr üzerinden de satışa sunan Kastonya markası başarılı tasarımları ve kaliteli ürünleri ile kullanıcılardan tam not almayı başardı. Amaçlarının “kaliteli kullanışlı doğal ahşap ürünlerini düşük fiyata sunarak daha fazla kişiyi mutlu etmek” olduğunu web sitesinde dile getiren firma ana prensibini de verdiği sözleri yerine getirmek olarak ifade ediyor.

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