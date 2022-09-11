İstanbul’u Daha Yakından Tanımak İçin Muhteşem Blog – Yurdum.org

Yurdum.org, 81 ilden 973 ilçeyi bir arada toplamaktadır. Sitede Türkiye’deki bütün illerden gezilecek yerler bulunmaktadır.

Yurdum.org, 81 ilden en fazla İstanbul şehri için makale yayınlamıştır. Bunun nedeni İstanbul'un geçmişte üç imparatorluğa başkentlik yapmasıdır. Zamanında burada yaşayan hükümdarlar İstanbul'u önemsemiş ve burada eşsiz mimariye sahip yüzlerce eser yaptırmıştır. Bu yapıların bir kısmı zamana dirememiş olsa da bir kısmı da İstanbul'un simgesi haline gelerek günümüze değin korunmuştur. Türkiye'de en fazla ilçeye sahip olan İstanbul'da toplamda 39 ilçe bulunmaktadır. Sitemizde de bu ilçelerin neredeyse hepsinde gezilecek yerler hakkında makale bulunmaktadır. İstanbul'u daha yakından tanımak ve gözlemlemek için yayımlanmış olan bu makaleler İstanbul'a gitmeden İstanbul turu yapma imkânı tanımaktadır.

Yurdum.org Sitesinde İstanbul'un Hangi İlçeleri İçin Makaleler Bulunur?

Sitemizde Türkiye'deki en güzel gezilecek yerler bulunmaktadır. Gezilecek bu yerler hakkında her makalemizde örnek görseller, videolar ve yol tarifi bulunmaktadır. Pekâlâ Türkiye'de en fazla turist alan ve en fazla gezilecek yere sahip olan şehri: İstanbul için durum nasıldır?

İstanbul için yazılan makaleler diğer şehirlere nazaran daha fazladır. Haliyle Türkiye'nin en kalabalık şehri için doğru kaynak bulması daha kolay olmaktadır. Daha az rağbet gören şehirlerde İstanbul'dan farklı olarak, doğru kaynak bulması daha zordur. Çünkü bu şehirlerdeki gezilecek yerler hakkında yazılan bilgiler İstanbul'dakilere göre daha sınırlıdır.

Yurdum.org İstanbul'un 39 ilçesinde bulunan farklı gezilecek yerlerini yayınlamıştır. Mega kentte yeni gezilecek yerler yapıldıkça da sitemizde güncel olarak paylaşılmaktadır. İstanbul şehiri ile ilgili makaleler için https://yurdum.org/category/istanbul/ ziyaret ediniz.

Yurdum.org Sadece İstanbul'daki Gezilecek Yerleri mi Yayınlıyor?

Yurdum.org, her ne kadar İstanbul hakkında daha fazla makale yazmış olsa da Türkiye'nin 4 bir tarafındaki bütün iller için yazı yazmaktadır. İllerdeki gezilecek yerler ilçelere göre sınıflandırılarak sitemize yüklenir. Bu sayede sitemizde bir il incelendiğinde hangi illerde gezilecek mekân olduğu tespit edilip bu mekanlar hakkında bilgilendirici yazılar okunabilmektedir.

Yayınlanan yazılarda gezilecek yerin konumu, nasıl gidildiği, giriş ücreti, tarihçesi ve ziyaret saatleri gibi başlıklar yer almaktadır. Haliyle ziyaret edilmek istenen yer hakkında gerekli bütün bilgiler sitemizden sağlanılabilmektedir.

Yurdum.org Niçin İstanbul ile İlgili Makale Yayınlıyor?

Yurdum.org, kurulduğu günden bu yana sadece İstanbul değil Türkiye'nin bütün şehirleri ile ilgili yazılar yayınlamaktadır. Yayınlanan bu yazıların kimileri küçük illerde bulunmaktadır. Küçük illerde ise büyük illere göre daha az gezilecek yer bulunur. Büyük illerde de adından da anlaşıldığı üzere daha fazla gezilecek yer bulunur.

Gezilecek yerlerin en başında yer alan İstanbul bu konuda Türkiye'nin gururudur. Zira İstanbul'u sadece yerli ziyaretçiler değil milyonlarca turist de ziyaret etmektedir. Son yapılan araştırmaya göre 30 milyon turist sayısı ile İstanbul dünya 4.'sü olmuştur. Bu nedenle de İstanbul hakkında yazılan makale sayısı diğer illere göre fazla olmuştur. İstanbul tarihi bir il olduğu için de hakkında makale yazılmayı en çok hak eden şehirlerden birisidir.

Yurdum.org Komşu Ülkelerdeki Gezilecek Yerleri Yayınlıyor mu?

Yurdum.org güncel olarak sadece Türkiye'de bulunan gezilecek yerleri yazmaktadır. Halihazırda Türkiye'deki gezilecek yerlerin sayısı da bir hayli fazladır. Bu yüzden sitede yüzlerce makale olmasına karşın hala yazılması planlanan gezilecek yerler bulunmaktadır. Halihazırda böyle bir plan olmamakla birlikte ilerleyen süreçlerde önce komşu ülkelerdeki gezilecek yerler sonra da diğer ülkelerdeki gezilecek yerlerin yazılması masaya yatırılan bir konudur.

Yurdum.org Makaleleri Özgün mü?

Sitemiz uzman yazar kadrosuna sahiptir. Tecrübe sahibi yazarlarımız, yazılarını yazarken en doğru ve güncel kaynaklardan yararlanır. Bilgileri edinen yazarlar, kendi özgünlüğünü de yazıya ekleyerek sihirli dokunuşu yapar. Böylece yazılarımız 0 özgün bir şekilde tamamlanmış olur. Her ihtimale karşın özgünlüğün ile düşmemesi için de SEO uzmanımız yazı yazıldıktan sonra gerekli uygulamalar üzerinde özgünlük testi yapmaktadır.

Yurdum.org Yazılarını Resmi Kaynaklardan mı Alır?

Yazılarımızın tamamı resmi kaynaklardan alınmaktadır. Piyasada yanlış ve yanıltıcı bilgilerin çok olmasına karşın yazarlarımız bu konuya özellikle dikkat etmektedir. Literatür eksikliği yaşayan yazarlarımız gerektiği yerde yabancı kaynakları da inceleyerek verilen bilginin kaliteli olmasını sağlamaktadır.

Yurdum.org En Çok İncelenen İller Hangileridir?

Yurdum.org, her geçen gün arşivine bir makale daha ekleyerek büyümektedir. Siteye eklenen bu makaleler bambaşka illerde bulunmaktadır. Türkiye'nin dört bir tarafındaki iller için yazılarımız bulunmaktadır. Lakin bu yazılardan bir kısmı daha fazla tıklanmaktadır. Pek çok farklı sebebe göre değişmekle birlikte Yurdum.org üzerinden en çok incelenen iller sırasıyla şunlardır:

1- İstanbul

2- Ankara

3- İzmir

4- Konya

5- Antalya

6- Bursa

7- Eskişehir

8- Nevşehir

9- Muğla

10- Adana

11- Diyarbakır

12- Trabzon

13- Gaziantep

14- Çanakkale

15- Mardin

16- Şanlıurfa

17- Aydın

18- Mersin

19- Rize

20- Edirne

Yurdum.org İmla Kurallarına Dikkat Eder mi?

Uzman yazar kadromuz imla ve SEO uyumu konusunda uzmanlaşmıştır. Haliyle yayınlanan yazılarımızda imla hatası bulunmamaktadır. Zira 3 farklı kontrolden geçen yazılarda imla hatalarının gözden kaçırılma şansı da bulunmamaktadır.