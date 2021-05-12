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İstanbul, Kudüs için ayağa kalktı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çağrısıyla Kudüs’e destek amacıyla İstanbul’da binlerce aracın katılımıyla dev bir konvoy düzenlendi. Aksaray’da başlayan “Kudüs'e Umut Ol” araç konvoyu, İsrail Konsolosluğu’nda son buldu.

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12.05.2021 20:38:43
İstanbul, Kudüs için ayağa kalktı

İşgalci İsrail'in; Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılara "dur" demek ve Filistinlilerin direnişine destek vermek için İHH İnsani Yardım Vakfı, birçok STK'nın desteğiyle İstanbul'da araç konvoyu düzenledi. Aksaray'dan hareket eden konvoy, sırasıyla Unkapanı, Şişhane, Taksim, Harbiye, Şişli ve Mecidiyeköy'den geçerek İsrail Konsolosluğu'na ulaştı.

“Zafer konvoyları da düzenleyeceğiz”

Kalabalığa seslenen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Yaptığımız eylemlerle ve bu konvoyla birlikte İsrail'in katliamlarını tüm dünyaya gösterdik” dedi. Bülent Yıldırım, şöyle konuştu:

“Malımız ve canımızla Filistin halkının yanında olacağız. İnsanlık için İsrail'e karşı dik duracağız! Siz Mescid-i Aksa'ya zarar verdiğinizi mi zannediyorsunuz? Siz aslında Mescid-i Aksa'nın kapılarını Türkiye'ye açtınız. Türk, Kürt, Arap birleşirse Ortadoğu'daki oyunu bozar. Direnen kazanacak. Bugün, "Kudüs'e Umut Ol" günümüzdür. Bir gün, bu sokaklarda zafer konvoyları da yapacağız.”

İstanbul, Kudüs için ayağa kalktı

Filistin bayrağı konsoloslukta!

Konvoy sonunda Türkiye ve Filistin bayrakları, İsrail Konsolosluğu binasına yansıtıldı.

İstanbul, Kudüs için ayağa kalktı1

İstanbul, Kudüs için ayağa kalktı12

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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