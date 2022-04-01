İstanbul imsakiyesi | İstanbul'da ezan saat kaçta okunacak? İstanbul iftar saati ne zaman?

İstanbul imsakiyesi | Müslümanlar için mağfiret ve rahmet içinde idrak edilecek olan Ramazan'ın gelmesi ile birlikte imsakiyeler araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı her il ve ilçe için imsakiyeleri yayınladı. Peki ama İstanbul'da ezan ne zaman okunacak? İstanbul iftar vakti, İstanbul akşam ezanı vakti...