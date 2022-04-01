DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna savaşı: Putin savaşı bitirmek için ne talep ediyor?
TRT’den Ramazan Ayına Özel İçerikler
Ethem Sancak ne dedi? Ethem Sancak AK Parti'den ihraç edilecek mi? Ethem Sancak'ın ihracı neden istendi?
Ethem Sancak'ın AK Parti'den neden ihracı istendi? Ethem Sancak AK Parti ihraç istemi sevk edilmesi nedeni?
Ünlü oyuncu Jim Carrey: 'Hollywood topluluğu omurgasız'
Saç Ekimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Kosova'da okulda başörtüsü yasağı tepkilere neden oldu
Lider Filo'nun Halka Arzı Başarıyla Tamamlandı
Kurumlar vergisinde beyan dönemi başladı
Pakistan'dan ABD’ye protesto notası
Çağdaş Çelik: “Son zamanlarda aynaların maliyetleri arttı”
Polonya Başbakanı'ndan Rusya hakkında dikkat çeken iddia
Hastanede hemşireyi darbeden iki sanık tahliye edildi
Bakan Koca açıkladı! Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli
Sağlık raporları uzatıldı mı? 2022 sağlık raporu süresi ne zamana kadar uzatıldı?

TIMETURK / YAŞAM / İstanbul imsakiyesi | İstanbul'da ezan saat kaçta okunacak? İstanbul iftar saati ne zaman?

İstanbul imsakiyesi | İstanbul'da ezan saat kaçta okunacak? İstanbul iftar saati ne zaman?

İstanbul imsakiyesi | Müslümanlar için mağfiret ve rahmet içinde idrak edilecek olan Ramazan'ın gelmesi ile birlikte imsakiyeler araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı her il ve ilçe için imsakiyeleri yayınladı. Peki ama İstanbul'da ezan ne zaman okunacak? İstanbul iftar vakti, İstanbul akşam ezanı vakti...

2 Saat Önce
2022-04-01 13:49:25
İstanbul imsakiyesi | İstanbul'da ezan saat kaçta okunacak? İstanbul iftar saati ne zaman?

Müslümanlar için mağfiret ve rahmet içinde idrak edilecek olan Ramazan'ın gelmesi ile birlikte imsakiyeler araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı her il ve ilçe için imsakiyeleri yayınladı. Peki ama İstanbul'da ezan ne zaman okunacak? İstanbul iftar vakti, İstanbul akşam ezanı vakti...

İstanbul imsakiyesi

İstanbul imsakiyesi için aşağıdaki linke tıklayın.

İSTANBUL İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN...

İstanbul'da ezan saat kaçta okunacak?

İstanbul'da ezan ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Birkaç dakika değişiklik gösterse de, ilk iftar için akşam ezanı İstanbul'da 19.35 de okunacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş