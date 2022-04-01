İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu Marmara Bölgesi'nde 7 il için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan Cumartesi günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Rüzgarın, 3 Nisan Pazar günü batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. .