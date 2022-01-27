İstanbul hava durumu ( 27 Ocak – 25 Şubat)

Kış mevsimine girdiğimizden dolayı Türkiye’nin birçok şehrinde kar ve yağmur etkili olmaya başladı. Özellikle en büyük nüfus yoğunluğuna sahip İstanbul kar nedeniyle zor günler geçirmekte. İstanbul oturan kişiler hava durum raporunu merak etmekte. Peki, İstanbul’da hava kaç derece? İstanbul’da yağmur ne zaman başlayacak?

Ülkemizin her bölgesinde farklı iklim özellikleri görülmektedir. Bu nedenle de sıcaklık değerleri ilden ile değişmektedir. İstanbul 'da oturan kişiler” İstanbul 'da kar yağışı ne zaman duracak? İstanbul 'da hava kaç derece? İstanbul 'da hava ne zaman güneşli olacak?” sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit”Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz. 29 Ocak Cumartesi günü itibariyle kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak bu yağışların, pazar ve pazartesi günleri yurdun iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." Açıklamasında bulundu.

27 Ocak Perşembe

Parçalı bulutlu

5°

1°

28 Ocak Cuma

Parçalı bulutlu

6°

1°

29 Ocak Cmt

Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali

6°

3°

30 Ocak Pazar

Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali

7°

3°

31 Ocak Pzt

Yağmurlu ve açık hava

7°

4°

1 Şubat Salı

Yağmur ve hava bulutlu

9°

4°

2 Şubat Çarşamba

Yağmur ve hava bulutlu

7°

4°

3 Şubat Perşembe

Aralıklı yağış

8°

4°

4 Şubat Cuma

Rüzgarlı

8°

5°

5 Şubat Cmt

Hafif yağmur

8°

4°

6 Şubat Pazar

Az bulutlu ve güneşli

8°

4°

7 Şubat Pzt

Parçalı bulutlu

9°

4°

8 Şubat Salı

Çoğunlukla güneşli

8°

4°

9 Şubat Çarşamba

Yağmur ihtimali

8°

3°

10 Şubat Perşembe

Yağmur ihtimali

6°

3°

11 Şubat Cuma

Yağış sonrası bulutlu

6°

3°

12 Şubat Cmt

Sağanak Yağışlar

7°

2°

13 Şubat Pazar

Bulutlu

6°

1°

14 Şubat Pzt

Bulutlu

5°

1°

15 Şubat Salı

Çoğunlukla güneşli

5°

2°

16 Şubat Çarşamba

Yer yer yağan sağanakların ardından hafif yağmur

6°

2°

17 Şubat Perşembe

Hafif kar ve yağmur

6°

2°

18 Şubat Cuma

Çok Bulutlu

6°

2°

19 Şubat Cmt

Hafif kar ve yağmur

6°

2°

20 Şubat Pazar

Az bulutlu ve güneşli

6°

1°

21 Şubat Pzt

Hafif kar ve yağmur

6°

2°

22 Şubat Salı

Bulutlu

6°

1°

23 Şubat Çarşamba

Çok Bulutlu

6°

2°

24 Şubat Perşembe

Rüzgarlı

9°

5°

25 Şubat Cuma

Yağmur ihtimali



10°

3° .