İstanbul hava durumu ( 27 Ocak – 25 Şubat)
Kış mevsimine girdiğimizden dolayı Türkiye’nin birçok şehrinde kar ve yağmur etkili olmaya başladı. Özellikle en büyük nüfus yoğunluğuna sahip İstanbul kar nedeniyle zor günler geçirmekte. İstanbul oturan kişiler hava durum raporunu merak etmekte. Peki, İstanbul’da hava kaç derece? İstanbul’da yağmur ne zaman başlayacak?
2022-01-27 17:00:21
Ülkemizin her bölgesinde farklı iklim özellikleri görülmektedir. Bu nedenle de sıcaklık değerleri ilden ile değişmektedir. İstanbul 'da oturan kişiler” İstanbul 'da kar yağışı ne zaman duracak? İstanbul 'da hava kaç derece? İstanbul 'da hava ne zaman güneşli olacak?” sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…
İstanbul hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit”Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz. 29 Ocak Cumartesi günü itibariyle kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak bu yağışların, pazar ve pazartesi günleri yurdun iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." Açıklamasında bulundu.
27 Ocak Perşembe
Parçalı bulutlu
5°
1°
28 Ocak Cuma
Parçalı bulutlu
6°
1°
29 Ocak Cmt
Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali
6°
3°
30 Ocak Pazar
Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali
7°
3°
31 Ocak Pzt
Yağmurlu ve açık hava
7°
4°
1 Şubat Salı
Yağmur ve hava bulutlu
9°
4°
2 Şubat Çarşamba
Yağmur ve hava bulutlu
7°
4°
3 Şubat Perşembe
Aralıklı yağış
8°
4°
4 Şubat Cuma
Rüzgarlı
8°
5°
5 Şubat Cmt
Hafif yağmur
8°
4°
6 Şubat Pazar
Az bulutlu ve güneşli
8°
4°
7 Şubat Pzt
Parçalı bulutlu
9°
4°
8 Şubat Salı
Çoğunlukla güneşli
8°
4°
9 Şubat Çarşamba
Yağmur ihtimali
8°
3°
10 Şubat Perşembe
Yağmur ihtimali
6°
3°
11 Şubat Cuma
Yağış sonrası bulutlu
6°
3°
12 Şubat Cmt
Sağanak Yağışlar
7°
2°
13 Şubat Pazar
Bulutlu
6°
1°
14 Şubat Pzt
Bulutlu
5°
1°
15 Şubat Salı
Çoğunlukla güneşli
5°
2°
16 Şubat Çarşamba
Yer yer yağan sağanakların ardından hafif yağmur
6°
2°
17 Şubat Perşembe
Hafif kar ve yağmur
6°
2°
18 Şubat Cuma
Çok Bulutlu
6°
2°
19 Şubat Cmt
Hafif kar ve yağmur
6°
2°
20 Şubat Pazar
Az bulutlu ve güneşli
6°
1°
21 Şubat Pzt
Hafif kar ve yağmur
6°
2°
22 Şubat Salı
Bulutlu
6°
1°
23 Şubat Çarşamba
Çok Bulutlu
6°
2°
24 Şubat Perşembe
Rüzgarlı
9°
5°
25 Şubat Cuma
Yağmur ihtimali
10°
3° .
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