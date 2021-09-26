İstanbul Fatih’te tedirginliğe neden olan görüntüler

İstanbul’un Fatih ilçesinde çocuk parkına çok yakın bir bölgede ellerindeki poşetleri ağacın üstüne çıkaran şahıslar tedirginliğe neden oldu.

Fatih'te çocuk parkının hemen önünde çekilen görüntülerde bir kişi ağacın üstündeki başka bir kişiye içinde ne olduğu belli olmayan poşetleri uzatırken görülüyor.



Çekilen bu görüntüler tedirginliğe neden olurken, aynı zamanda evsizlerinde kaldığı parkta çocuklarının güvenliğinden endişe eden ebeveynler polisin bu duruma bir çare bulmasını istiyor.



Sokakta yaşayan insanların, çocukların bu kadar yakınında olmasının tehlike arz ettiğini söyleyen bir ebeveyn, “Parkın etrafında çok sayıda yabancı insan var. Ağacın üstüne taşınanlar, evsizlerin yatağı mı, çalıntı bir mal mı yoksa uyuşturucu mu bunları bilemiyoruz. Bu tip görüntüler bizleri tedirgin ediyor. Polis ekiplerinin bu durumu çözmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.