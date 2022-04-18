İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi riskli bölgeler hangileri? Olası İstanbul depremi tahminleri

İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı olası İstanbul depreminden sonra akıllara binlerce soru geldi. Riskli bölgelerde oturan kişiler, deprem öncesi tedbir almaya karar verdi. Peki İstanbul depremi riskli bölgeler hangileri? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı olası İstanbul depreminden sonra akıllara binlerce soru geldi. Riskli bölgelerde oturan kişiler, deprem öncesi tedbir almaya karar verdi. Peki İstanbul depremi riskli bölgeler hangileri? İşte detaylar...

İstanbul depremi ne zaman olacak?

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığında 13 ilçenin büyük zarar göreceğini belirtti. Açıklamanın devamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2012'den beri İstanbul'da 79 bin 891 riskli bina tespit edildiğini, 72 bin 490'ını yıkıldığını da ekledi.

İstanbul depremi riskli bölgeler hangileri?

Özlem Tut konuşmanın devamında riskli bölgeleri; “Bu bölgeler Haliç'in batısı ve TEM otoyolunun güneyindeki ilçeler… Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar, Büyükçekmece.” sözleriyle vurguladı.

Olası İstanbul depremi tahminleri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener 2022 Mart ayında

"Marmara Depremi için vakit geldi mi bilmiyoruz. Biriken enerji arttıkça depremin büyüklüğü de artar. Marmara için tahminim 7'nin üzerinde bir deprem ama ne zaman açığa çıkacağını bilmiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

İBB İstanbul'un risk haritasını çıkarmak ve depremde ağır hasar alması muhtemel yapıları tespit etmek amacıyla çalışmalara başlamış, 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre analizde 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın da orta hasar alacağı tahmin edilmişti. .