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İstanbul'daki Vanlılar, ‘Dünya Kahvaltı Günü’nde buluştu

Van’a özgü ‘Van kahvaltısının’ tanıtımına katkı amacıyla haziran ayının ilk pazar günü kutlanan ‘Dünya Kahvaltı Günü’nde, Esenyurt ve Avcılar'daki Vanlılar, yer sofrasında hazırlanan kahvaltıda buluştu.

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06.06.2021 14:04:59
İstanbul'daki Vanlılar, ‘Dünya Kahvaltı Günü’nde buluştu

VAN'a özgü ‘Van kahvaltısının' tanıtımına katkı amacıyla haziran ayının ilk pazar günü kutlanan ‘Dünya Kahvaltı Günü'nde, Esenyurt ve Avcılar'daki Vanlılar, yer sofrasında hazırlanan kahvaltıda buluştu.

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Van'da, 1 Haziran 2014 tarihinde 51 bin 793 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı, rekor kırarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. ‘Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılmasıyla da her yıl haziran ayının ilk pazar gününün ‘Dünya Kahvaltı Günü' olması kararlaştırıldı.

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Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın çağrısı üzerine İstanbul Avcılar ve Esenyurt'ta yaşayan Vanlılar, bu sabah, Esenyurt'taki Van Kültür Evi'nde bir araya geldi. Esenyurt Kaymakamlığı'ndan alınan izin ile gerçekleştirilen kahvaltıda, otlu peynir, karakovan balı, un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan ‘murtuğ' ve tereyağı ile öğütülmüş buğdayla yapılan ‘kavut' gibi yöreye özgü 24 çeşit yiyecek ikram edildi.

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Kahvaltıyı hazırlayan Fatih Sarp, katılan yaklaşık 100 konuktan kahvaltı sofrasının görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşmalarını istedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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Akın Yolcu

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