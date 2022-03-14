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TIMETURK / YAŞAM / İstanbul'daki eviniz: Bof Hotel

İstanbul'daki eviniz: Bof Hotel

Bilindiği gibi ülkemiz turizm ve hizmet sektörü konusunda dünya markaları arasında yer alan otellerimiz, yurt içinde de oldukça sıra dışı ve kaliteli bir konaklama deneyimi sunmaktadır. İstanbul ise kültür ve hizmet turizmi açısından birbirinden eşsiz hizmetleri sunan metropol bir kentimizdir. Bu nedenle gerek iş amaçlı gerekse de kültür ve gezi amaçlı olarak hangi şehirden olursa olsun sayısız kişi, İstanbul’u ziyaret etmektedir. Bu ziyaretler esnasında ise şehirde geçirilecek süre zarfında kaliteli bir hizmet almak ve bu hizmeti de İstanbul’un benzersiz silüeti eşliğinde keşfetmek ise benzersiz bir deneyimdir.

17 Dakika Önce
2022-03-14 14:45:49
İstanbul'daki eviniz: Bof Hotel

İstanbul, Ataşehir'de bulunan ve kısa vadeli konaklamaya izin verdiği kadar uzun süreli konaklama ihtiyaçlarınız için de tercih edebileceğiniz Bof Hotel, birbirinden konforlu odaları ile yeni tecrübeler edinmeniz için sizleri beklemektedir. Konaklamanın yanında spa ve spor salonlarının sunduğu şifa kaynaklarından sorunsuz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Kişisel otel deneyiminiz yanında toplantı, profesyonel etkinlik, düğün veya eğlence amaçlı özel organizasyonlar gibi etkinlikler gibi faaliyetlerde de uzman ve etkin kadro ile beklentilerin karşılığını tam olarak alabilirsiniz.

Konaklama, yalnızca evinizden uzakta geçirdiğiniz birkaç geceden ibaret değildir. Yeni bir yaşam tarzını deneyimlemek, henüz keşfedilmemiş lüks keyifleri deneyimlemek ve dünyanın kültür merkezinde dilediğiniz gibi bir süreç yaşamak konaklamanın kalbini oluşturmaktadır. Bu deneyimin sınırsız ve konforlu olarak yaşanması için ise Bof Hotel Ataşehir, sunduğu bütün imkanları ile hizmetinizdedir. .

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