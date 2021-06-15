İstanbul'da yağmur kaç gün sürecek? İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Haziran ayının ortalarına gelmemize rağmen başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi yağışlı havanın etkisinde olacak. Açık hava düğünü için plan yapanlar da yağmurun ne zaman biteceğini araştırıyor. pEKİ İstanbul'da yağmur hangi gün bitecek? İstanbul yağmurlu hava ne kadar sürecek? Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre yağışlı hava Marmara üzerinde 1 hafta boyunca duracak.

İstanbul'da yağmur kaç gün sürecek? İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Haziran ayının ortalarına gelmemize rağmen başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi yağışlı havanın etkisinde olacak. Açık hava düğünü için plan yapanlar da yağmurun ne zaman biteceğini araştırıyor. pEKİ İstanbul'da yağmur hangi gün bitecek? İstanbul yağmurlu hava ne kadar sürecek? Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre yağışlı hava Marmara üzerinde 1 hafta boyunca duracak.

Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde serin ve yağışlı hava Marmara Bölgesi'nde kendisini göstermeye başladı. Yaz için plan yapan vatandaşlar da yağmurun kaç gün süreceğini ne zamanbiteceğini araştırmaya başladı. Başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'da yağmur kaç gün sürecek?

Marmara ve Ege'nin bör bölümünü kaplayan yağışlı hava dalgası bir süre daha etkisini göstermeye devam edecek. Sağanak yağış İstanbul üzerinde bir hafta daha kalacak. 23 Haziran günü hava parçalı bulutlu olacak ve yağış kesilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.