DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Rekor kıran' ihracatçılar lüks yat bakıyor!
Tüy almak orucu bozar mı? Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? c
Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü
Çorum'da köy camisi yandı
İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi | Toplu taşıma zammı son dakika
Gine'de eski başbakan ve 3 eski bakan tutuklandı
Villarreal - Bayern Münih maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Hacı Mustafa Özsoy; Sosyal Medya Kullanımının Bireysel ve Kurumsal Katkıları Nelerdir? Sosyal Medya Uzmanı Açıkladı!
Chelsea - Real Madrid maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Rusya'dan 'esir değişimi' açıklaması
Pentagon: Kiev ve Çernigiv’deki Rus birliklerin tamamı çekildi
'Vergi ve ekonomi paketi'nin ilk 4 maddesi geçti; işte ayrıntılar
İstanbul İETT zammı ne zaman geçerli? İstanbul otobüs, metrobüs yüzde 40 zam ne zaman uygulanacak?
Kesmek için aldığı kaz, peşinden ayrılmıyor
“ABD şirketleri, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor”

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

BURSA

19:39

05:06
19:39
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:24

04:51
19:24
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:07

04:35
19:07
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:50

04:18
18:50
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:39

04:13
18:39
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

ANKARA

19:24

04:51
SAHUR
19:24
İFTAR

TIMETURK / YAŞAM / İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi | Toplu taşıma zammı son dakika

İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi | Toplu taşıma zammı son dakika

İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Toplu taşıma zammının ne kadar olduğu İstanbul halkı tarafından en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İETT yeni tarifesini açıkladı. Son dakika zammı ile İETT fiyatlarının ne kadar olduğunu derledik. Güncel 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi ve toplu taşıma zammında son dakika gelişmeleri...

1 Saat Önce
2022-04-06 21:12:29
İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi | Toplu taşıma zammı son dakika

Toplu taşıma zammının ne kadar olduğu İstanbul halkı tarafından en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İETT yeni tarifesini açıkladı. Son dakika zammı ile İETT fiyatlarının ne kadar olduğunu derledik. Güncel 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi ve toplu taşıma zammında son dakika gelişmeleri...

İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün olağanüstü bir kararla toplandı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, hükümet temsilcileri ile yaptıkları müzakereler sonrasında, kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği ve esnafın biraz nefes alması adına toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığını belirtti.

Toplu taşımaya yapılacak olan zammın oranı yüzde 40 olarak bildirildi.

2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi

Toplu taşıma zammı son dakika! Toplu taşımaya gelen zam sonrasına İstanbul'da güncel fiyat listesi;

Tam elektronik bilet ücreti: 7.67 TL

Tam abonman: 602 TL

Öğrenci abonman: 109 TL

İlk aktarma: 5.48 TL

Taksi açılış ücreti: 9.8 TL

Taksi kısa mesafe ücreti: 28 TL

Minibüs indi bindi: 5.25 TL

Okul servis ücreti 0-1 km: 554 TL

Personel servis ücreti ilk kalkış: 295 TL

Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı): 10 TL

istanbul toplu taşıma zammı .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş