İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi | Toplu taşıma zammı son dakika

İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Toplu taşıma zammının ne kadar olduğu İstanbul halkı tarafından en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İETT yeni tarifesini açıkladı. Son dakika zammı ile İETT fiyatlarının ne kadar olduğunu derledik. Güncel 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi ve toplu taşıma zammında son dakika gelişmeleri...

Toplu taşıma zammının ne kadar olduğu İstanbul halkı tarafından en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İETT yeni tarifesini açıkladı. Son dakika zammı ile İETT fiyatlarının ne kadar olduğunu derledik. Güncel 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi ve toplu taşıma zammında son dakika gelişmeleri...

İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün olağanüstü bir kararla toplandı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, hükümet temsilcileri ile yaptıkları müzakereler sonrasında, kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği ve esnafın biraz nefes alması adına toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığını belirtti.

Toplu taşımaya yapılacak olan zammın oranı yüzde 40 olarak bildirildi.

2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi

Toplu taşıma zammı son dakika! Toplu taşımaya gelen zam sonrasına İstanbul'da güncel fiyat listesi;

Tam elektronik bilet ücreti: 7.67 TL

Tam abonman: 602 TL

Öğrenci abonman: 109 TL

İlk aktarma: 5.48 TL

Taksi açılış ücreti: 9.8 TL

Taksi kısa mesafe ücreti: 28 TL

Minibüs indi bindi: 5.25 TL

Okul servis ücreti 0-1 km: 554 TL

Personel servis ücreti ilk kalkış: 295 TL

Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı): 10 TL

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