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İstanbul'da pitbull dehşeti: Saldırıya uğrayan gence 56 dikiş atıldı

İstanbul'da komşusuna giden 16 yaşındaki kız çocuğuna pitbull cinsi iki köpek saldırdı.

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12.06.2021 23:46:40
İstanbul'da pitbull dehşeti: Saldırıya uğrayan gence 56 dikiş atıldı

İstanbul Başakşehir'de komşusuna şarj aleti almaya giden 16 yaşındaki genç kıza, pitbull cinsi iki köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç kızın vücuduna 56 adet dikiş atıldı. Köpeklerin genç kıza saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Şahintepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M. D. evinin bulunduğu sokaktan çıktı ve yan sokaktaki komşusundan şarj aleti almaya gitti.

Genç kıza başka bir komşusunun pitbull cinsi iki köpeği saldırdı. Köpeklerin saldırısından mahallelinin yardımıyla kurtarılan genç kız Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralar oluşan genç kıza 56 dikiş atıldı. Köpeklerin 16 yaşındaki M.D'e saldırdığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KÖPEKLER REHABİLİTE MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Saldırı sonrasında polis ekiplerinin müdahalesi ile çevreye zarar veren iki pitbull cinsi köpek çevre güvenliği alındıktan sonra, sakinleştirilerek sahibi Zeynep Bestan'ın eşliğinde Başakşehir İlçe Rehabite Merkezine götürüldü.

'KIZIN DURUMU PERİŞAN'

Köpek seslerini duyup dışarı çıktığını söyleyen mahalle sakini Mikail Akgün, “Hemen köpeğe koştum. Köpeklerin azgın olduğunu biliyorduk. Komşu ile oğlu olmasaydı köpekler kızı öldürürdü. Kızın durumu perişan. Günde iki sefer pansumana gidiyor” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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