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TIMETURK / YAŞAM / İstanbul'da kargo firmasına sahte içki baskını

İstanbul'da kargo firmasına sahte içki baskını

İstanbul'da, 4 bin 525 litre sahte içkiyi çalıştıkları kargo firması üzerinden piyasaya sürmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

1 Saat Önce
2021-09-11 11:32:01
İstanbul'da kargo firmasına sahte içki baskını

Sahte etiketlerle orijinal süsü verdiler. Koliler dolusu sahte içki ve kaçak alkolü, kargo dağıtır gibi dağıttılar. Kargo firması çalışanlarının oyununu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bozdu.

Ekipler, Büyükçekmece'de bir kargo firmasının piyasaya sahte içki sürdüğü ihbarı aldı ve depoya baskın yapıldı. Kaçakçıların yöntemi deşifre edildi.

Litrelerce içki ve alkol kamyonlarla depoya getiriliyordu. Ardından kargo çalışanları dağıtıma çıkarıyordu. Çalışanlar, yakalanmamak için kolilere firmanın etiket ve logosunu yapıştırıyordu. Bu yöntemle piyasaya sürüyorlardı.

Yapılan operasyonda 4 bin 525 litre alkol, 620 alkol kiti, 47 bin 500 adet etiket ele geçirildi. Firmada çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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