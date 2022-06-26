İstanbul'da kapatılacak yollar hangileri? İstanbul kapalı yollara alternatif güzergah

İstanbul'da kapatılacak yollar hangileri? İstanbul Valiliği, bugün yapılacak 'Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı' nedeniyle birçok yolun kapatılacağını açıkladı. Peki ama İstanbul'da kapalı yollara alternatif güzergahlar açıklandı mı? Hangi yollar kapalı hangileri açık? İşte merak edilen 26 Haziran Pazar İstanbul yol durumu...

İstanbul Valiliği, bugün yapılacak "Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı" nedeniyle birçok yolun kapatılacağını açıkladı. Peki ama İstanbul'da kapalı yollara alternatif güzergahlar açıklandı mı? Hangi yollar kapalı hangileri açık? İşte merak edilen 26 Haziran Pazar İstanbul yol durumu... İstanbul'da kapatılacak yollar hangileri? İstanbul'da Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacağı açıklandı. Valilik; İlimizde 26 Haziran 2022 Pazar Günü saat 11.00 itibarıyla Beyoğlu ilçemizde geçici olarak kapanacak yollar aşağıya çıkarılmıştır: 1. Sıra Selviler Cd. Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikameti 2. Taksim Meydan (Büfeler Önü)-İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol 3. Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesi'ne Giriş-Çıkış, Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi 4. Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi 5. Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi 6. Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti 7. Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi 8. Taksim Tünel Girişi İstiklale giriş 9. Mete Caddesi 10. Gümüşsuyu Caddesi 11. Billurcu Sokak 12. Divan Kavşağı 13. Kazancı Yokuşu 14. Şişhane Meydan ve bağlı ara sokaklar 15. Firuzağa Meydan ve bağlı ara sokaklar .