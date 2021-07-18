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TIMETURK / YAŞAM / İstanbul'da kalanlar Şile'ye akın etti

İstanbul'da kalanlar Şile'ye akın etti

Kurban Bayramında şehir dışına çıkmayan İstanbullular, Şile'ye akın etti. Havanın da sıcak olmasını fırsat bilenler deniz ve güneşin tadını çıkardı.

51 Dakika Önce
2021-07-18 13:27:24
İstanbul'da kalanlar Şile'ye akın etti

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KURBAN Bayramında şehir dışına çıkmayan İstanbullular, Şile'ye akın etti. Havanın da sıcak olmasını fırsat bilenler deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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Sosyal mesafe kurallarının zaman zaman unutulduğu plajda, cankurtaranlar da gün boyu yoğun mesai yaptı. Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayanların bir çoğu memleketlerine ya da tatil yerlerine gitti. İstanbul'da kalanlar ise Şile plajlarını doldurdu.

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Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran İstanbullular deniz ve güneşin tadını çıkarttı. Kumsalda şemsiyelerin altında genellikle gruplar halinde oturanlar denize girdikleri anlarda ise zaman zaman sosyal mesafe kurallarını unuttu. Plajlarda çalışan cankurtaran ise hem sosyal mesafe hem de fazla açılmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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