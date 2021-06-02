İstanbul'da kaç Suriyeli var? İstanbul'da ne kadar Suriyeli var? İstanbul Suriyeli nüfus sayısı

İstanbul'da kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin en çok hangi illerde yaşadıkları belirlendi. Peki İstanbul'da ne kadar Suriyeli var? Suriye'de çatışmaların başlamasının ardından ülkemize sığınan Suriyelilerin sayısının 3 milyon 672 bin 646 olduğu açıklandı. Bunların 525 bin 241'i İstanbul'da yaşıyor. Suriyeliler en fazla hangi ilde? Suriyelilerin fazla olduğu ilimiz İstanbul.

İstanbul'da kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin en çok hangi illerde yaşadıkları belirlendi. Peki İstanbul'da ne kadar Suriyeli var? Suriye'de çatışmaların başlamasının ardından ülkemize sığınan Suriyelilerin sayısının 3 milyon 672 bin 646 olduğu açıklandı. Bunların 525 bin 241'i İstanbul'da yaşıyor. Suriyeliler en fazla hangi ilde? Suriyelilerin fazla olduğu ilimiz İstanbul.

Suriye'de Esed rejimine karşı başlayana gösteriler sonrası Esed güçleri kendi halkını bombalamaya ve katletmeye başlamıştı. Zulümden kaçan milyonlarca Suriyeli de ülkemize sığındı. Milyonlarca Suriyeliye kucak açan Türkiye bu konuda dünyaya örnek oldu.

Türkiye'de kaç Suriyeli var?

Suriye'de iç savaşın başladığı dönemden bu yana Türkiye'ye göç eden Suriyeli sayısı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 milyon 672 bin 646'ya ulaştı.

İstanbul'da kaç Suriyeli var?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en fazla yaşadığı kent İstanbul oldu. Peki İstanbul'da kaç Suriyeli var? İstanbul'da 525 bin 241 Suriyeli göçmen bulunuyor. Suriyeliler İstanbul nüfusunun yüzde 3,50'sine denk geliyor.

Suriyelilerin en az olduğu ilimiz hangisi?

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin en az tercih ettiği kent ise Bayburt oldu. 23 Suriyelinin yaşadığı Bayburt'tan sonra 38 sığınmacı ile Artvin, 43 sığınmacı ile Tunceli, 72 sığınmacı ile Iğdır ve 88 sığınmacı ile Gümüşhane, Suriyelilerin en az bulunduğu kentler olarak belirlendi.

Kilis'in yüzde 74,23'ü Suriyeli

Yaşamlarını sürdürmek için Türkiye'nin 81 iline dağılan Suriyelilerin büyük bölümü, akrabalık ilişkileri ve geri dönüş umudu ile sınır kentlerinde kalmayı tercih etti. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, geçici koruma kapsamında kayıt altına alınan ve Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyelilerin 1 milyon 414 bin 80'i, sınır kentlerinde kaldı. Suriyelilerden 449 bin 667'si Gaziantep, 435 bin 699'u Hatay, 423 bin 711'i Şanlıurfa ve 105 bin 6'sı Kilis'i tercih etti. Bölgede oluşan yoğunluk ile Suriyeli nüfusu, Kilis nüfusunun yüzde 74,23'ünü, Hatay nüfusunun yüzde 26,33'ünü, Gaziantep nüfusunun yüzde 21,56'sını ve Şanlıurfa nüfusunun yüzde 20,10'unu oluşturdu.

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