İstanbul'da hırdavat deposunda yangın: 4 kişi öldü

Arnavutköy'de hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde yangın çıktı. 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın kontrol altına alındı.

Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 8 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Yangında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.